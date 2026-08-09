Darwin Núñez se acerca al Trabzonspor y apunta a reencontrarse con Mohamed Salah

El conjunto de Trebisonda y el jugador habrían alcanzado un principio de acuerdo para que el atacante deje temporalmente al Al Hilal de Arabia Saudita

Darwin Núñez, cerca de llegar a Turquía | Imago7

Darwin Núñez está cerca de continuar su carrera en el Trabzonspor de Turquía. El delantero uruguayo y el conjunto de Trebisonda habrían alcanzado un principio de acuerdo para que el atacante deje temporalmente al Al Hilal de Arabia Saudita y dispute la temporada 2026-27 en la Superliga turca, en una operación que todavía necesita completar los últimos pasos antes de hacerse oficial.

De acuerdo con información publicada este domingo 9 de agosto por medios como Ajansspor, las conversaciones entre Trabzonspor, Al Hilal y el entorno de Núñez avanzaron hasta alcanzar un entendimiento inicial. La fórmula que se maneja es una cesión por una temporada, aunque hasta el momento ninguno de los dos clubes involucrados ha comunicado oficialmente el cierre de la transferencia.

Uno de los puntos que todavía debe quedar definido es el salario del internacional uruguayo. Reportes procedentes de Turquía y Arabia Saudita indican que Trabzonspor asumiría solamente una parte de los ingresos que actualmente percibe Núñez, mientras Al-Hilal cubriría el resto durante el periodo del préstamo. Las cantidades publicadas todavía no han sido confirmadas institucionalmente.

El posible movimiento también tendría un ingrediente conocido para Darwin. En caso de concretarse, el delantero podría reencontrarse con Mohamed Salah, con quien compartió vestidor y ataque durante su etapa en Liverpool. Reportes de la prensa turca incluso han colocado al futbolista egipcio como una figura que habría dado referencias sobre su antiguo compañero ante el interés del Trabzonspor.

Núñez y Salah coincidieron en Liverpool desde la llegada del uruguayo procedente del Benfica en 2022. Durante aquel periodo formaron parte del ataque de los Reds en Premier League y competiciones europeas antes de que Darwin abandonara Inglaterra en agosto de 2025 para incorporarse al Al Hilal, club que desembolsó alrededor de 53 millones de euros por su transferencia.

La etapa del delantero en Arabia Saudita no ha terminado de consolidarse como esperaba. Núñez mantiene contrato con Al Hilal hasta 2028, pero su situación dentro de la plantilla cambió y abrió la posibilidad de buscar minutos en otro campeonato. Durante las últimas semanas su nombre también fue relacionado con otros equipos, entre ellos Beşiktaş, antes de que Trabzonspor acelerara las conversaciones.

La negociación tuvo diferentes versiones durante los últimos días. El presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, había descartado inicialmente que existieran conversaciones concretas por el atacante, mientras desde Arabia Saudita se reportaba que Al Hilal todavía no contaba con una propuesta formal. Sin embargo, las gestiones avanzaron posteriormente hasta el principio de acuerdo reportado este domingo por la prensa turca.

Por ahora, el fichaje todavía debe manejarse como una operación en proceso y no como una incorporación oficial. Trabzonspor tendría que terminar de resolver los términos de la cesión y cuestiones relacionadas con la conformación de su plantilla antes del anuncio. Si las negociaciones llegan a buen puerto, Darwin Núñez encontrará en Turquía una nueva etapa de su carrera y la posibilidad de volver a compartir equipo con Mohamed Salah, varios años después de su paso conjunto por Liverpool.

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