André Jardine felicita a Luis de la Fuente: “Es un verdadero caballero y un entrenador extraordinario”

El extécnico del América recordó la final olímpica de Tokio 2020 y destacó el proyecto que llevó a España hasta el título mundial de 2026

El técnico brasileño envió un mensaje al campeón del mundo | @oficialandrejardine

André Jardine, extécnico del Club América y actual entrenador del Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos, dedicó un mensaje de felicitación a Luis de la Fuente después de que España conquistara la Copa del Mundo de 2026. El estratega brasileño recordó el único enfrentamiento que ambos han sostenido como rivales, la final del torneo olímpico de fútbol de Tokyo 2020, y destacó el trabajo de largo plazo que el seleccionador español desarrolló con la generación que terminó levantando el trofeo mundial.

Jardine acompañó su publicación con una selfie tomada junto a De la Fuente el día de la final olímpica disputada en el Saitama Stadium 2002. Aquel encuentro terminó con triunfo de Brasil por 2-1 en tiempos extra para conquistar la medalla de oro. Matheus Cunha abrió el marcador para los sudamericanos, Mikel Oyarzabal empató al minuto 61 y Malcolm marcó al 108 para asegurar el bicampeonato olímpico de Brasil. El conjunto dirigido por Jardine había llegado a la final tras eliminar a México en semifinales.

“Es muy especial volver a ver esta foto, que hoy adquiere un significado aún mayor. Una final olímpica, dos grandes selecciones y un rival al que siempre admiré mucho”.

El entrenador brasileño aprovechó la consagración mundial de España para reconocer la labor de De la Fuente, a quien calificó como uno de los técnicos que más admira por la continuidad que dio a un proyecto iniciado desde las categorías inferiores de la selección española.

“Luis de la Fuente es un verdadero caballero y un entrenador extraordinario. La conquista de la Copa del Mundo es el resultado de mucho más que una gran campaña: es la recompensa a un trabajo construido con paciencia, un profundo conocimiento de sus jugadores y una idea de juego que maduró a lo largo de los años.

“Acompañar a una generación desde las categorías inferiores, entender su evolución y dar continuidad a un proyecto es una de las formas más valiosas de construir un equipo ganador”.

La generación que De la Fuente formó desde las inferiores

La selección olímpica que Luis de la Fuente dirigió en Tokyo 2020 terminó siendo la base del equipo que conquistó la Copa del Mundo de 2026. Ocho futbolistas que disputaron aquella final ante Brasil también formaron parte del plantel campeón del mundo, reflejo de un proceso sostenido durante varios años y de una generación que creció bajo la dirección del técnico riojano desde las categorías juveniles.

Entre ellos apareció Unai Simón, titular en la portería tanto en la final olímpica como durante el Mundial. En defensa estuvieron Eric García, quien también tuvo minutos en la final mundialista, y Marc Cucurella, dueño del lateral izquierdo durante todo el torneo.

En el mediocampo coincidieron tres campeones del mundo: Martín Zubimendi, Pedri y Mikel Merino. Este último fue el capitán de España en Tokio 2020 y también uno de los hombres decisivos durante el Mundial de 2026, al marcar los goles que definieron las victorias en octavos y cuartos de final.

La continuidad del proyecto también quedó reflejada en el ataque, donde Dani Olmo y Mikel Oyarzabal pasaron de disputar la final olímpica a convertirse en piezas fundamentales dentro del once de Luis de la Fuente durante la conquista de la Copa del Mundo, culminando un proceso que el propio André Jardine destacó como ejemplo de paciencia, continuidad y desarrollo colectivo.

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