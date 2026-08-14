Atlético Bucaramanga

¡Leopardos solidarios! Atlético Bucaramanga se une a las donaciones para Colombia

Publicado por Nicolás Cadena

El equipo de la ‘Ciudad Bonita’ une fuerzas con sus hinchas para recoger donaciones y enviarlas a los sitios más afectados de Colombia.

Atlético Bucaramanga no es ajeno a la situación en Colombia
Atlético Bucaramanga se une a las donaciones | Vizzor

Atlético Bucaramanga no es ajeno a la situación que vive Colombia tras el terremoto del lunes 10 de agosto. Varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano han realizado varias iniciativas para aportar y motivar a su hinchas a donar en pro de brindar más ayudas a los territorios más afectados por el movimiento telúrico.

Tanto equipos como jugadores de fútbol individualmente se han volcado a la causa. Independiente Santa Fe, Leonardo Castro, Once Caldas de Manizales, Juan Pablo Patiño, Jefry Zapata, Luis Díaz, James Rodríguez y Walmer Pacheco, han sido unos de los principales protagonistas de estas ayudas para las personas damnificadas.

Así las cosas, Atlético Bucaramanga no se quiso quedar atrás y también se sumó a la causa. Los ‘leopardos’ estarán este sábado 15 de agosto desde las 3:30 de la tarde en el primer piso del centro comercial La Florida para recibir las donaciones de todos los residente de la ‘Ciudad Bonita’.

Pablo Peirano, Fabián Sambueza, Luciano Pons, Fredy Hinestroza, Fabry Castro, Leonardo Flores, Aldair Gutiérrez, hicieron parte del video promocional para la iniciativa ‘leoparda’. Y, además, anunciaron una firma de autógrafos para motivar a aún más gente para que vaya a donar alimentos no perecederos, kits de aseo y elementos como frazadas y demás.

Un club más del Fútbol Profesional Colombiano que se suma a la salvación y reconstrucción de Colombia. Las ciudades de Pereira, Cali, Manizales, Buenaventura y Quibdó, son los territorios más afectados. Sin embargo, los barrios y municipios aledaños también se encuentran en situación crítica.

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