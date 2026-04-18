Justicia del fútbol brasilero castiga la reincidencia de Jorge Carrascal

El colombiano volverá a ver actividad profesional cuando el ‘Timao’ visite a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores el 29 de abril.

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo / MAURO PIMENTEL / AFP.

Flamengo superó ampliamente a Independiente Medellín el pasado jueves, en el marco de la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Giorgian De Arrascaeta y Pedro fueron los artífices de los goles del ‘Mengao’ en el Maracaná. El tanto para el cuadro colombiano fue obra de Yony González para el 4-1 contundente.

El equipo brasilero venía de la disputa del Clásico Carioca ante Fluminense el pasado domingo 12 de abril. Dicho encuentro finalizó 1-2 a favor del ‘Fla’, que oficiaba como visitante en dicho encuentro. Pero el triunfo gracias al doblete de Pedro se vio manchado por la expulsión de Jorge Carrascal, el colombiano se fue a las duchas anticipadamente después de una fuerte entrada contra Claudio Rodrigues Gomes, el juez central no lo perdonó y le mostró la cartulina roja.

De manera extraoficial el jugador habría recibido una sanción por parte de Flamengo, la cual se vería reflejada en su salario. Además, por la expulsión directa, el cartagenero había recibido 2 fechas de suspensión en el Brasileirao, no obstante se ha podido conocer que el fútbol brasilero no se la rebajó y por reincidencia se perderá más juegos.

Por reincidencia y basándose en el artículo 254 del Código de Justicia Deportiva de Brasil, el El Tribunal Deportivo le otorgó 2 fechas más al mediocampista de creación y en total estará por fuera de 4 juegos con Flamengo, dicha suspensión aplicará tanto para el Brasileirao como para la Copa.

Los partidos que se pierde Jorge Carrascal con Flamengo

19.04.2026 | Flamengo vs Bahía | Brasileirao Serie A.

22.04.2026 | Flamengo vs Vitoria | Copa de Brasil.

26.04.2026 | Atlético de Mineiro vs Flamengo | Brasileirao Serie A.

03.05.2026 | Flamengo vs Vasco da Gama | Brasileirao Serie A.

En medio del fixture del ‘Timao’ en torneos locales, el vigente campeón de la Copa Libertadores tendrá una dura visita, jugará ante Estudiantes de La Plata el 29 de abril en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en Buenos Aires, Argentina. En dicho encuentro sí tendrá a disposición Leonardo Jardim a Jorge Carrascal.

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