Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2026

Consulte el día y hora para los partidos de los jugadores de la ‘Tricolor’ a lo largo de este fin de semana en las distintas ligas.

Luis Suárez celebrando un gol | Reuters

El fin de semana llega con mucha actividad para los jugadores de la Selección Colombia, quienes siguen preparando de la mejor manera la doble confrontación conta Chile en la fecha FIFA de noviembre. Seguramente Néstor Lorenzo estará pendiente de los distintos encuentros, pues es vital que haga seguimiento a los futbolistas que viene citando en las últimas convocatorias.

Arqueros

Álvaro Montero: con Boca Juniors este domingo 25 de octubre juega ante Independiente a las 3:00 p.m.

este domingo 25 de octubre juega ante Independiente a las 3:00 p.m. Aldair Quintana: con Independiente del Valle juega el viernes 23 de octubre ante Universidad Católica a las 3:30 p.m.

con Independiente del Valle juega el viernes 23 de octubre ante Universidad Católica a las 3:30 p.m. Kevin Mier: con Cruz Azul, el domingo 25 de octubre ante Querétaro sobre las 8:00 p.m.

Defensas

Álvaro Angulo: con Pumas de México, este sábado 24 de octubre se enfrenta a Tigres a las 10:10 p.m.

con Pumas de México, este sábado 24 de octubre se enfrenta a Tigres a las 10:10 p.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe al Fenerbahce el lunes 26 de octubre a la 1:30 p.m.

con Galatasaray, recibe al Fenerbahce el lunes 26 de octubre a la 1:30 p.m. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el viernes 23 de octubre, visita al Ipswich Town a las 2:00 p.m.

con Nottingham Forest el viernes 23 de octubre, visita al Ipswich Town a las 2:00 p.m. Jhon Lucumí: con Juventus el domingo 25 de octubre ante Lecce a las 12:00 p.m.

con Juventus el domingo 25 de octubre ante Lecce a las 12:00 p.m. Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps el sábado 24 de octubre se enfrentará a Colorado Rapids a las 9:30 p.m.

con Vancouver Whitecaps el sábado 24 de octubre se enfrentará a Colorado Rapids a las 9:30 p.m. Kevin Andrade: con Zenit de Rusia jugará el domingo 25 de octubre contra Dynamo Makhachkala a las 10:30 a.m.

con Zenit de Rusia jugará el domingo 25 de octubre contra Dynamo Makhachkala a las 10:30 a.m. Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el domingo 25 de octubre a la 1:15 p.m.. contra Royale Union SG.

con Círculo Brujas de Bélgica el domingo 25 de octubre a la 1:15 p.m.. contra Royale Union SG. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, el domingo 25 de octubre, recibe al Independiente Medellín a las 6:10 p.m.

Mediocampistas

Yaser Asprilla: con Girona, el sábado 24 de octubre a las 11:30 a.m. ante Celta de Vigo B.

con Girona, el sábado 24 de octubre a las 11:30 a.m. ante Celta de Vigo B. Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el lunes 26 de octubre ante Flamengo a las 6:00 p.m.

con Atlético Mineiro el lunes 26 de octubre ante Flamengo a las 6:00 p.m. Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, el viernes 23 de octubre enfrenta a Al Diriyah a partir de las 10:30 a.m.

con Al-Ittihad, el viernes 23 de octubre enfrenta a Al Diriyah a partir de las 10:30 a.m. Gustavo Puerta: con Olympiacos el domingo 25 de octubre a las 8:00 a.m. ante Marko.

con Olympiacos el domingo 25 de octubre a las 8:00 a.m. ante Marko. Jhon Arias: con Palmeiras el sábado 24 de octubre a las 4:30 p.m. ante Bragantino.

con Palmeiras el sábado 24 de octubre a las 4:30 p.m. ante Bragantino. Daniel Arcila: con León de México juega el sábado 24 de octubre ante el Toluca a las 6:00 p.m.

con León de México juega el sábado 24 de octubre ante el Toluca a las 6:00 p.m. Jhon Solís: con Birmingham juega el sábado 24 de octubre a las 9:00 a.m. ante Cardiff.

con Birmingham juega el sábado 24 de octubre a las 9:00 a.m. ante Cardiff. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, el domingo 25 de octubre, recibe al Independiente Medellín a las 6:10 p.m.

con Atlético Nacional, el domingo 25 de octubre, recibe al Independiente Medellín a las 6:10 p.m. Matías Orozco: con Castellón de España el domingo 25 de octubre ante Real Sporting a las 12:30 a.m.

Delanteros

Jáminton Campaz: con Rosario Central el sábado 24 de octubre a las 7:30 p.m. ante Huracán.

con Rosario Central el sábado 24 de octubre a las 7:30 p.m. ante Huracán. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama el sábado 24 de octubre ante Corinthians a las 4:30 p.m.

con Vasco Da Gama el sábado 24 de octubre ante Corinthians a las 4:30 p.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa, el domingo 25 de octubre ante el Academico Viseu a las 3:30 p.m.

con Sporting de Lisboa, el domingo 25 de octubre ante el Academico Viseu a las 3:30 p.m. Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el sábado 24 de octubre a partir de las 2:30 p.m. ante Vitória.

con Athletico Paranaense el sábado 24 de octubre a partir de las 2:30 p.m. ante Vitória. Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo 25 de octubre ante Hibernian a las 7:00 a.m.

con Celtic de Escocia el domingo 25 de octubre ante Hibernian a las 7:00 a.m. Óscar Perea: con América de México el domingo 25 de octubre ante Pachuca a las 8:05 p.m.

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