Raúl Jiménez será operado de la rodilla y se perderá los partidos de México en la Nations League

El delantero mexicano pasará a quirófano por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y permanecerá fuera de las canchas hasta enero de 2027

Raúl Jiménez será operado de una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y permanecerá fuera de las canchas hasta enero de 2027. Wolverhampton confirmó este miércoles 14 de octubre que el delantero mexicano será intervenido quirúrgicamente este viernes 16 de octubre en Londres, después de que su recuperación no presentara los avances esperados. El atacante se perderá los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica, programados para noviembre.

La lesión ocurrió hace cuatro semanas, durante el partido contra Everton, cuando Jiménez sufrió una afectación en el ligamento colateral medial, estructura que se encuentra en la parte interna de la rodilla. Aunque el cuerpo médico esperaba que el futbolista pudiera recuperarse mediante un tratamiento sin cirugía, los estudios realizados durante las últimas tres semanas revelaron que el ligamento no cicatrizaba conforme a lo previsto.

An update on Raul Jimenez’s injury status. https://t.co/oUTlX6BFgD — Wolves (@Wolves) October 14, 2026

Phil Hayward, director de rendimiento del Wolverhampton, explicó los motivos que llevaron al club a tomar la decisión de operar al delantero mexicano: “Raúl se lesionó el ligamento colateral medial izquierdo contra Everton hace cuatro semanas y, desafortunadamente, la lesión no ha respondido como esperábamos, por lo que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar ese ligamento”, señaló. Además, detalló que, pese a los estudios realizados durante las últimas tres semanas, el ligamento no ha cicatrizado conforme a lo previsto, por lo que consultaron a distintos especialistas antes de optar por la cirugía.

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Sobre el tiempo de recuperación, Hayward confirmó que “será operado el viernes en Londres y después tendrá alrededor de tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar”. También reconoció el impacto de la noticia en el delantero: “Obviamente está muy decepcionado, al igual que todos nosotros. Esperábamos que, después de los primeros estudios, pudiera regresar bastante rápido”. Sin embargo, destacó que Jiménez recibió de manera positiva la decisión de establecer un plan médico que permita definir los plazos para su regreso a las canchas.

La operación consistirá en volver a fijar el ligamento afectado a la tibia, sin necesidad de realizar una reconstrucción. Hayward explicó que se trata de un procedimiento habitual para un cirujano especializado en rodilla y que permitirá establecer un calendario de rehabilitación con mayor certeza, con el objetivo de que Jiménez pueda regresar a la actividad durante enero.

Raúl Jiménez | Imago7

¿Cuánto tiempo estará fuera Raúl Jiménez y qué partidos se perderá con México?

Wolverhampton estima que Raúl Jiménez necesitará aproximadamente tres meses de rehabilitación después de la cirugía, por lo que no volvería a disputar un partido oficial durante lo que resta de 2026. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del ligamento y de la respuesta del futbolista a las diferentes etapas del tratamiento.

Su ausencia también afectará a la selección mexicana durante la Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre. El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, con el encuentro de ida programado para el 14 de noviembre en territorio jamaiquino, mientras que la vuelta se celebrará el 17 de noviembre en el Estadio Gigante de Acero de Monterrey. Debido a su proceso de recuperación, el delantero no estará disponible para ninguno de los dos compromisos.

El plan de rehabilitación establece que durante las primeras dos semanas posteriores a la cirugía, Jiménez realizará ejercicios destinados a conservar la masa muscular, mientras cicatriza la herida. Después de ese periodo podrá incrementar las actividades en el gimnasio y la piscina, con la intención de comenzar ejercicios con apoyo completo de su peso corporal alrededor de la cuarta semana.

Hayward reconoció que tanto el club como Raúl Jiménez están decepcionados por la falta de avances en su recuperación, debido a que los primeros estudios apuntaban a una ausencia menor. Sin embargo, explicó que el delantero también recibió de manera positiva la decisión de operarse, pues ahora existe un plan para trabajar hacia su regreso a las canchas. El mexicano deberá completar el proceso antes de reincorporarse a Wolverhampton y volver a estar disponible para la selección mexicana.