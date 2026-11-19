El francés, exjugador de Tigres reunió a cientos de aficionados en San Pedro Garza García para disputar una final que terminó perdiendo

Gignac no tuvo una despedida oficial de Tigres | Claro Sports

André-Pierre Gignac ya no juega con Tigres, pero sigue siendo un fenómeno en Monterrey. El máximo goleador histórico de los felinos cambió los estadios profesionales por las canchas de la llamada Talacha donde reunió a cientos de aficionados en San Pedro Garza García para disputar una final que terminó perdiendo 6-3, entre golpes, reclamos al árbitro y hasta un jersey destrozado.

La historia del delantero francés con Tigres terminó sin una despedida oficial, pero su pasión por el fútbol continúa intacta. Ahora, lejos de los reflectores de la Liga MX, Gignac sigue demostrando que su apellido tiene un poder de convocatoria que pocos futbolistas pueden presumir.

Cientos de seguidores se congregaron en las instalaciones de un colegio de San Pedro Garza García para presenciar la final de Benarami FC, equipo en el que el francés compartió cancha con varios exjugadores del futbol mexicano. La expectativa fue tal que algunos aficionados esperaron durante horas en los accesos, mientras otros buscaron observar el encuentro desde la calle y a través de las bardas del inmueble. Incluso se comercializaban camisetas de su nuevo equipo con el número 10, una muestra de que la popularidad de Gignac permanece vigente pese a su salida del futbol profesional.

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¿Dónde juega André-Pierre Gignac después de salir de Tigres?

André-Pierre Gignac continúa ligado al fútbol en Monterrey, ahora como integrante de Benarami FC, equipo que participa en encuentros de la llamada talacha. El delantero francés disputó una final en San Pedro Garza García, donde volvió a convertirse en la principal atracción para cientos de aficionados que acudieron con la intención de verlo jugar.

Sin embargo, la fama y los títulos conquistados con Tigres no representaron ninguna ventaja dentro del terreno de juego. Desde los primeros minutos, Gignac recibió constantes contactos de sus rivales, quienes disputaron cada balón con intensidad e incluso terminaron por romperle la camiseta durante una de las acciones del encuentro.

El francés respondió con el temperamento que lo caracterizó durante su etapa en la Liga MX: peleó cada pelota, discutió decisiones arbitrales, protagonizó empujones y terminó recibiendo una tarjeta amarilla. Ni siquiera las molestias físicas que arrastraba impidieron que intentara competir hasta el último minuto.

Gignac pierde la final de Benarami FC por 6-3

La noche no terminó como Gignac hubiera deseado. Benarami FC cayó 6-3 en la final, en un partido en el que el delantero francés buscó convertirse en protagonista, pero no consiguió evitar la derrota. Durante el encuentro, el exfutbolista de Tigres falló un shootout y estuvo cerca de marcar un gol espectacular con un remate de chilena que terminó desviado.

La intensidad del partido también quedó reflejada en su uniforme, que terminó roto después de los constantes contactos con sus rivales. Gignac se marchó sin el campeonato, pero dejando imágenes poco habituales para un futbolista que durante años protagonizó finales de Liga MX y encuentros internacionales.

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El francés volvió a demostrar su calidad en la talacha con una chilena espectacular, una asistencia de lujo y toda su intensidad dentro de la cancha. Nahuel Guzmán y Juan Brunetta tampoco se perdieron el espectáculo desde fuera. El… pic.twitter.com/H1AwtYkd7e — Claro Sports (@ClaroSports) November 19, 2026

Esta vez no hubo un estadio lleno ni una celebración con trofeo, pero sí una multitud que acudió para verlo competir en una cancha amateur.

¿Qué exjugadores de Tigres jugaron con André-Pierre Gignac?

Gignac no estuvo solo durante la final de Benarami FC. El delantero compartió equipo con varios futbolistas de experiencia en la Liga MX, algunos de ellos antiguos compañeros durante su etapa con Tigres.

Entre los participantes estuvieron Jesús Dueñas, Iván Estrada, Luis Ángel Mendoza, Abraham Darío Carreño, Jesús Molina e Israel Jiménez. La presencia de estos exjugadores convirtió el encuentro en una reunión de rostros conocidos para la afición regiomontana.

Además, el partido contó con dos invitados especiales en la transmisión: Nahuel Guzmán y Juan Brunetta, quienes participaron como comentaristas. La combinación de exfutbolistas, figuras actuales y la presencia de Gignac generó un ambiente que rebasó las expectativas de un encuentro amateur.

Gignac mantiene su popularidad en Monterrey pese a su salida de Tigres

La historia de André-Pierre Gignac con Tigres quedó marcada por los campeonatos, los goles y una conexión especial con la afición universitaria. Sin embargo, su etapa en el club terminó sin la despedida oficial que muchos seguidores esperaban para el máximo goleador de la institución.

Ahora, el francés continúa disfrutando del fútbol en una faceta diferente, lejos de las exigencias de la Liga MX, pero con la misma intensidad que mostró durante su carrera profesional. Su presencia en San Pedro Garza García dejó claro que su popularidad no depende de vestir la camiseta de Tigres ni de competir en los principales escenarios del fútbol mexicano.

Gignac perdió una final, falló un shootout, recibió una tarjeta amarilla y terminó con el jersey hecho trizas. Pero también consiguió algo que pocos futbolistas logran después de dejar el profesionalismo: movilizar a cientos de aficionados para verlo jugar una simple cascarita. El francés ya no juega en el Volcán, pero en Monterrey su nombre sigue convocando multitudes.

¿Qué es el circuito de fútbol Talacha?

El circuito de fútbol Talacha es un fenómeno del balompié amateur en México que reúne a exfutbolistas profesionales, jugadores que buscan oportunidades en el deporte y equipos que compiten en torneos y partidos por premios económicos. Su crecimiento responde a la falta de oportunidades en el fútbol profesional y al interés de aficionados de regiones con poca presencia de clubes de Primera División, además de la difusión que ha alcanzado en redes sociales. Entre sus principales competencias destacan la Copa Agustín Alonso, que entrega dos millones de pesos al campeón; la Copa Potosí, con un millón de pesos; y la Copa Mariachi, con alrededor de 300 mil pesos.

También se organizan encuentros entre equipos por bolsas económicas, como el clásico entre Chivas Impulsora y América Buenavista, que reunió a 10 mil aficionados en el Estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz de Zacatepec, Morelos, y en cuya revancha el conjunto rojiblanco conquistó un premio de un millón de pesos.