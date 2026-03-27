México no avanza en el ranking FIFA; Portugal sube un lugar previo al amistoso en el Estadio Azteca

La nueva actualización del ranking FIFA del mes de marzo pone a la selección mexicana en el puesto 16, mientras que Portugal ya ocupa el quinto puesto

México no sube en el ranking FIFA | Reuters

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) dio a conocer este viernes 27 de marzo uno de sus últimos rankings antes del Mundial 2026. Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es que, mientras Portugal avanzó un puesto en la clasificación, la selección mexicana no logró mejorar su posición pese a sus recientes tres victorias y se mantiene en el lugar 16 que ocupaba en la última actualización.

El organismo que dirige Gianni Infantino publicó la nueva lista de selecciones avaladas por la FIFA, en la que se observan dos cambios en el top 10. Francia logró superar a Argentina para instalarse como la segunda mejor selección del mundo, mientras que Portugal escaló al quinto puesto tras superar a Brasil, lo que refleja movimientos significativos entre las principales potencias del fútbol internacional.

Bajo este panorama, el Tricolor se enfrentará a la quinta selección del planeta el próximo sábado 28 de marzo durante la reinauguración del Estadio Azteca. Este será un encuentro de máxima exigencia para el equipo dirigido por Javier Aguirre y servirá como uno de los últimos ensayos para ambas selecciones antes de la cita mundialista que se llevará a cabo este verano en territorio norteamericano.

De poco le sirvió a la selección mexicana las victorias de finales de febrero ante Islandia (4-0), Bolivia (0-1) y Panamá (0-1), tres amistosos que no sumaron suficientes puntos para que la FIFA subiera de peldaño al Tricolor. En el ranking que se publicó horas antes del partido ante Portugal, el equipo azteca suma 1679.74.

Estados Unidos continúa por encima de México en el ranking FIFA, al acumular 1681.88 puntos, lo que le permite ocupar el puesto 15. Por su parte, Senegal descendió un lugar después de que se revirtiera su victoria en la final de la Copa Africana. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió entregar el trofeo a Marruecos dos meses después, al argumentar incomparecencia por parte del equipo de los Leones de Teranga.

España mantiene el primer lugar del ranking FIFA con 1877.18 puntos, consolidándose como una de las principales candidatas para alzar la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El primer sitio refleja la consistencia del conjunto español en sus recientes compromisos internacionales.

Francia, por su parte, se ubicó en el segundo puesto tras su victoria del jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, frente a Brasil. Este triunfo le otorgó 3.96 puntos adicionales, para alcanzar un total de 1873.96 y acercándose notablemente a España. Con este resultado, los galos muestran su preparación y competitividad de cara al Mundial 2026 donde aparecen entre los principales favoritos.

Ranking FIFA | Marzo 2026

España – 1877.18 Francia – 1873.96 Argentina – 1873.33 Inglaterra – 1832.62 Portugal – 1760.38 Brasil – 1756.49 Marruecos – 1754.59 Países Bajos – 1754.42 Bélgica – 1730.71 Alemania – 1723.49 Croacia – 1721.73 Italia – 1707.46 Colombia – 1696.45 Senegal – 1684.85 EE. UU. – 1681.88 México – 1679.74 Uruguay – 1674.12 Suiza – 1655.35 Japón – 1650.12 Dinamarca – 1623.91 Irán – 1611.68 Corea del Sur – 1599.45 Turquía – 1592.43 Ecuador – 1591.73 Austria – 1588.40 Nigeria – 1586.89 Australia – 1578.14 Egipto – 1560.52 Canadá – 1559.15 Argelia – 1558.21 Noruega – 1554.99 Ucrania – 1543.29 Polonia – 1541.47 Panamá – 1536.62 Rusia – 1526.25 Gales – 1525.82 Costa de Marfil – 1522.48 Escocia – 1506.77 Serbia – 1506.34 Suecia – 1501.31 Paraguay – 1501.30 Hungría – 1496.29 República Checa – 1492.04 Grecia – 1480.58 Túnez – 1479.04 Camerún – 1478.26 Eslovaquia – 1469.06 RD del Congo – 1468.22 Venezuela – 1468.07 Uzbekistán – 1465.32

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