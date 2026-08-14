Nicolás Echavarría, el único latino en los playoffs de la FedEx Cup

Nicolás Echavarría será el único latino en los playoffs de la FedEx Cup 2026. Conoce su clasificación, calendario, rivales y objetivos.

Nicolás Echavarría, destacado latinoamericano | PGA Tour

El golfista colombiano Nicolás Echavarría será el único representante latinoamericano en los playoffs de la FedEx Cup 2026, la fase final de la temporada del PGA Tour. El primer torneo será el FedEx St. Jude Championship, que comenzará este jueves 13 de agosto en Memphis, Tennessee.

El certamen contará con los 70 jugadores mejor ubicados en la clasificación de la FedEx Cup y no tendrá corte. Echavarría llega a esta instancia después de cerrar la temporada regular con una actuación que le permitió asegurar su lugar entre los clasificados.

Nicolás Echavarría clasificó al FedEx St. Jude Championship

Echavarría terminó en el puesto 12 del Wyndham Championship, último torneo de la temporada regular del PGA Tour. El colombiano registró tarjetas de 68, 69, 62 y 68 golpes para completar el torneo con 267 impactos. Este resultado le permitió finalizar en el puesto 41 de la clasificación de la FedEx Cup y asegurar su participación en el FedEx St. Jude Championship.

Además, su posición en el listado le permite mantener como objetivo la clasificación al BMW Championship, segundo torneo de los playoffs de la FedEx Cup, que reunirá a los 50 jugadores mejor ubicados después del primer evento.

“Estoy contento por el cierre que tuve en la temporada regular, los resultados del año fueron buenos, más allá de la victoria, y ahora es momento de enfocarme en los torneos que restan de esta parte del año, también pensando en la Presidents Cup, que es uno de mis grandes objetivos”, afirmó Nicolás Echavarría después de su participación en el Wyndham Championship.

¿Cuál es el objetivo de Nicolás Echavarría en los playoffs de la FedEx Cup?

El golfista colombiano tiene como objetivo terminar entre los 30 primeros de la clasificación de la FedEx Cup para disputar el Tour Championship, último torneo de los playoffs del PGA Tour.

“Siento que estoy jugando bien, me falta afinar un par de detalles, pero la idea es clara: lograr ingresar a los treinta mejores de la Fedex Cup para hacer parte del Tour Championship y pelear por el gran premio del año, que se definirá al final de estos tres torneos”, señaló Echavarría.

Para llegar al Tour Championship, el colombiano deberá mejorar su posición en la clasificación durante las dos primeras competencias de los playoffs.

¿Cómo funcionan los playoffs de la FedEx Cup 2026?

Los playoffs de la FedEx Cup 2026 están conformados por tres torneos. La cantidad de participantes se reduce en cada competencia de acuerdo con la clasificación general.

El FedEx St. Jude Championship tendrá 70 jugadores. Después de este torneo, los 50 mejores de la FedEx Cup avanzarán al BMW Championship. Finalmente, el Tour Championship reunirá a los 30 jugadores que lleguen a la última etapa de los playoffs. Los tres torneos no tendrán corte.

Playoffs de la FedEx Cup 2026

FedEx St. Jude Championship: 70 jugadores.

70 jugadores. BMW Championship: 50 jugadores.

50 jugadores. Tour Championship: 30 jugadores.

Nicolás Echavarría busca su mejor participación en los playoffs

Esta será la segunda participación de Nicolás Echavarría en los playoffs de la FedEx Cup. En 2026, el colombiano llega a esta fase en el puesto 41 de la clasificación, su mejor ubicación antes de disputar esta instancia.

Si consigue clasificar al BMW Championship, alcanzará su mejor actuación en los playoffs desde que llegó al PGA Tour en la temporada 2022/23. El colombiano también tiene entre sus objetivos la Presidents Cup, competencia que forma parte de sus metas para esta etapa de la temporada.

¿Cuánto dinero entrega el FedEx St. Jude Championship?

El FedEx St. Jude Championship repartirá una bolsa de premios de 20 millones de dólares. El ganador recibirá 3,5 millones de dólares. El actual campeón del torneo es el británico Justin Rose. El certamen comenzará este jueves 13 de agosto en Memphis, Tennessee, con Nicolás Echavarría como único representante latinoamericano en los playoffs de la FedEx Cup.

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