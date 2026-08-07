¿Cómo quedaron los colombianos este jueves 6 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

La delegación colombiana superó los 70 oros en las justas y cada vez se reafirma más como el subcampeón de la competición.

Ángel Barajas en Juegos Centroamericanos/ @OlimpicoCol.

Restan únicamente dos días para que culminen los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y Colombia sigue cosechando triunfos, este jueves 6 de agosto no fue la excepción, porque la delegación ‘cafetera’ se mantiene en el segundo lugar del medallero general, solamente por debajo de México y con amplia diferencia sobre Cuba que es tercera.

Medallas de oro para Colombia

Medallas de plata para Colombia

Yan Dairo Zabala | Gimnasia artística.

Yan Dairo Zabala | Gimnasia artística.

Keynher Camilo Vera | Gimnasia artística.

Gustavo Sánchez y Emily Minante | Natación artística.

Manuela Gómez | 200 metros C1 femenino.

Diexe Molina Zuluaga | K1 500 metros femenino.

Wendy Mosquera | Karate.

Equipo femenino de Colombia | Karate.

Juan Martínez | Levantamiento de pesas masculino de 79 kg.

Selección Colombia | Fútbol femenino.

Medallas de bronce para Colombia

Emily Minante | Natación artística.

Sara Castañeda y Melisa Ceballos | Natación artística.

Billy Julio | Lanzamiento de jabalina.

Daniel Pacheco | Carrera de canoas.

Madison Velásquez y Daniel Pacheco | Carrera de canoas.

Mónica Hincapié y Sebastián Zapata | Carrera de canoas.

Equipo femenino de florete de Colombia | Esgrima.

Mariana Noreña | Karate.

Juan Martínez | Levantamiento de pesas masculina de 79 kg.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Con más de 25 medallas culminó Colombia este jueves 6 de agosto su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Se destacaron disciplinas como gimnasia artística, natación artística, esgrima, karate y levantamiento de pesas.

Ángel Gabriel Barajas, Gustavo Sánchez, equipo de Colombia de esgrima, Rubén Henao, equipo femenino de Colombia de karate y Karen Mosquera se vistieron de dorado este jueves, siendo los máximos protagonistas de las jornadas en las justas regionales.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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