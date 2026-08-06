¡México se baña en plata! Natalia Escalera y Paulina Guerra conquistan la gimnasia artística en Santo Domingo 2026

Natalia Escalera, Paulina Guerra e Isaac Núñez impulsaron a México con tres medallas en las finales por aparatos de gimnasia artística

La gimnasia artística mexicana entregó tres nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de las actuaciones de Natalia Escalera, Paulina Guerra e Isaac Núñez Farfán. La delegación nacional consiguió dos preseas de plata y una de bronce en las finales por aparatos, resultados que confirmaron la presencia de México entre los principales protagonistas de la disciplina. Escalera terminó segunda en viga de equilibrio, Guerra ocupó el mismo lugar en suelo y Núñez alcanzó el tercer puesto en barra horizontal.

Natalia Escalera abrió la cosecha mexicana al subir al segundo escalón del podio en la prueba de viga de equilibrio. La gimnasta nacional completó una presentación que le permitió mantenerse entre las mejores competidoras de la final y agregar una medalla más a su trayectoria. La viga exige precisión en cada aterrizaje, control corporal y seguridad durante los elementos acrobáticos, por lo que la plata obtenida por Escalera representó uno de los resultados más importantes de México durante la jornada de gimnasia artística.

La celebración mexicana continuó en la final de suelo femenil, donde Paulina Guerra conquistó la medalla de plata con una puntuación de 12.550 unidades. La representante nacional únicamente fue superada por Alyiah Lide, de Panamá, quien se quedó con el oro después de registrar 13.000 puntos. Samantha Marin, de Costa Rica, completó el podio con una calificación de 12.350, apenas dos décimas por debajo de Guerra, dentro de una competencia que mantuvo abiertas las posiciones hasta la presentación de las últimas participantes.

La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 0.450 puntos, mientras que Guerra superó por 0.200 unidades a la gimnasta costarricense. Esos márgenes reflejaron la exigencia de una final en la que cada detalle influyó directamente en la clasificación. La mexicana logró mantenerse dentro de la pelea por el título gracias a una rutina competitiva y aseguró la segunda plata de México en las pruebas individuales de la jornada, fortaleciendo la actuación nacional en el programa femenil de Santo Domingo 2026.

En la rama varonil, Isaac Núñez Farfán consiguió la medalla de bronce en la final de barra horizontal con una puntuación de 12.900. El mexicano presentó una rutina con dificultad de 5.100 y recibió 7.800 puntos por ejecución, sin penalizaciones. Su resultado le permitió colocarse entre los tres mejores especialistas de la prueba, aunque los representantes de Colombia dominaron las primeras posiciones y establecieron una diferencia importante gracias a ejercicios con mayor grado de dificultad.

Ángel Gabriel Barajas obtuvo la medalla de oro para Colombia con 13.950 puntos, producto de una dificultad de 6.300 y una ejecución de 7.650. Su compatriota Yan Dairo Zabala se llevó la plata con 13.200, mientras que Núñez terminó a 1.050 unidades del primer lugar. Aunque el mexicano presentó la dificultad más baja de los tres medallistas, su calificación de ejecución de 7.800 fue la más alta del podio, un dato que destacó la limpieza y el control mostrados durante su ejercicio.

Las actuaciones de Escalera, Guerra y Núñez confirmaron la capacidad de México para competir por medallas en diferentes aparatos y en ambas ramas de la gimnasia artística. Las dos platas y el bronce ampliaron la cosecha de una delegación nacional que continúa peleando los primeros lugares del medallero centroamericano. México encontró resultados en viga de equilibrio, suelo y barra horizontal, tres pruebas con características distintas que exigieron precisión, dificultad y consistencia para alcanzar el podio en Santo Domingo 2026.

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