El karate suma oros al medallero general de Colombia en Santo Domingo 2026
Rubén Darío Henao, Samuel Giraldo, Danny Díaz y Alejandro Ramírez llenan de orgullo a Colombia en estos Juegos Centroamericanos.
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Continúa la actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El día comenzó bastante favorable para la delegación colombiana, ya que Rubén Darío Henao, Samuel Giraldo, Danny Díaz y Alejandro Ramírez se reportaron con dos preseas de oro para que el país mantenga ese segundo lugar en el medallero general.
Oro en kata masculino
Después de hacer unas grandiosas clasificatorias Samuel Giraldo, Danny Díaz y Alejandro Ramírez iban por el oro al enfrentarse a su similar de Cuba, sin embargo los cubanos no fueron rival, ya que con un contundente 5-0 la presea dorada fue para Colombia en Santo Domingo 2026.
- J1: 8.5 para Colombia | 8.0 para Cuba.
- J2: 7.8 para Colombia | 7.5 para Cuba.
- J3: 7.7 para Colombia | 7.4 para Cuba.
- J4: 7.5 para Colombia | 7.3 para Cuba.
- J5: 7.3 para Colombia | 6.9 para Cuba.
Oro en kumite masculino 84 kg
Rubén Darío Henao le dio el segundo oro a Colombia este jueves 6 de agosto del 2026. El profesional en karate venció 8-0 en la contienda definitiva a Anderson Soriano de República Dominicana para vestirse de dorado en Santo Domingo 2026.
Fue dominio total del deportista ‘cafetero’ en la pelea, pero la presea dorada se definió después de un foul del dominicano, lo cual le dio a Henao una presea más para su país en estos Juegos Centroamericanos.
Plata en kumite femenino 68 kg
A la karateca Wendy Mosquera no le alcanzó para vencer a Janessa Fonseca de Puerto Rico y la colombiana se tuvo que conformar con la plata, mientras la centroamericana se llevó el oro tras una batalla que terminó 3-0 a su favor.