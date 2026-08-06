Jhancarlos González aplasta a sus rivales en skateboarding y le entrega un oro a Colombia

Jhancarlos González, de 29 años, le entregó la medalla de oro en la modalidad de street del skateboarding de Santo Domingo 2026 a Colombia.

Jhancarlos González, talento de Colombia | Ministerio del Deporte

Se definió el skateboarding de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Vale la pena recordar que en Santo Domingo 2026 solamente se llevó a cabo una modalidad de este deporte, la prueba de street. Justamente, Colombia tuvo presencia tanto en la rama masculina como en la femenina.

Antes que nada, hay que tener claridad que este deporte se llevó a cabo en dos jornadas. El martes 4 de agosto, fueron las competencias preliminares en ambos géneros para descubrir a los deportistas clasificados a las finales que se disputaron este miércoles 5 de agosto.

Por Colombia, Jazmín Álvarez y Jhancarlos González, fueron los atletas que brillaron con luz propia. En la rama femenina, la de 26 años, no logró meterse en el podio y tuvo que conformarse con el cuarto lugar de la competencia. No obstante, en la rama masculina la historia fue completamente diferente.

Jhancarlos González pone a Colombia en lo más alto del skateboarding

Con ese contexto, llegó el colombiano de 29 años ha disputar la última oportunidad de ganar un oro para Colombia en este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El puertorriqueño Gabriel Lavalle y el mexicano Brayan Coria, se plantaban como los rivales a vencer.

Justamente, los tres anteriormente mencionados fueron los que integraron el podio. Eso sí, Jhancarlos González no tuvo problema alguno para superar notablemente a sus oponentes. El ‘cafetero’ registró un puntaje de 176.64, mientras que, su máximo perseguidor, el nacido en Puerto Rico sumo 140.22 puntos.

Una diferencia abismal para que el colombiano se consagra campeón del skateaboarding de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Comenzando con pie derecho sus actuaciones rumbo a su posible presencia en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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