John Rodríguez se impone en la final de esgrima y logra un triunfo dorado en Santo Domingo 2026

El representante colombiano superó con categoría a Gabriel Lugo de Venezuela, logrando repetir medalla de oro en el certamen.

John Rodríguez | Comité Olímpico Colombiano

Se estira la cosecha de medallas de oro para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El lanzamiento de martillo fue una de las primeras alegrías en la tarde, pues Mayra Gaviria supo conquistar la presea dorada en el examen final. Sin embargo, poco tiempo más tarde, un nuevo festejo se registró en otra disciplina.

Jhon Rodríguez se llevó los aplausos en el Pabellón de Esgrima Juan Pablo Duarte. Compitió en la modalidad de espada individual masculino, en la gran final ante Gabriel Lugo de venezuela. Por fortuna, el cafetero arrasó con un 15-8 que le permitió adjudicarse el metal dorado.

Así fue el combate de John Rodríguez

El resultado fue de alta contundencia. Rodríguez logró ser el más fuerte después de una final compuesta por tres tiempos. El primer parcial fue de dominio total a su favor, pues obtuvo un 7-1 para tomar una ventaja rápida. No sería fácil, pues Lugo repuntó en el siguiente intercambio.

Su rival pudo plantar cara y dejó el asunto más estrecho. Ganó el segundo set por 5-4 para estrechar distancias, aunque Rodríguez lideraba sin mayores problemas por su inicio arrasador. Todo quedó para el último período, donde Rodríguez marcó la pista de su medalla de oro.

Le bastó un 4-2 final para alzarse en brazos y obtener una nueva medalla de oro en su cuenta personal. Rodríguez tenía un gran favoritismo, pues no se trataba de su primer oro en este certamen. Ya había ganado en San Salvador 2023 en la misma modalidad, además de obtener una plata en la Copa del Mundo de 2022.

El camino del colombiano fue muy contundente. Desde el grupo D remó y ganó casi todos sus combates, mostrando categoría a medida de que se iba acercando el sueño dorado. Dejó en el camino a nombres como Alexis Molina (El Salvador), Daniel Ojeda (Costa Rica) y Kruz Schembri (Islas Vírgenes).

Aquí no termina la actividad cafetera. Este martes, 4 de agosto, se realizarán las pruebas de sable individual masculino en la fase de grupos. En cuando a la legión colombiana, participarán nombres como los de María Blanco, Ana Alderete y Valentina Beltrán.

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