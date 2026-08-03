Guatemala conquista su oro 11 en Santo Domingo 2026 gracias al tiro deportivo

La presea dorada fue conquistada por Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz.

Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz | X: @COGuatemalteco

Guatemala volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional consiguió su undécima medalla de oro gracias al equipo masculino de tiro deportivo en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros, un resultado que permitió ampliar la cosecha del país en la competencia regional.

La presea dorada fue conquistada por Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz, quienes completaron una actuación que les permitió finalizar en el primer lugar de la clasificación. El equipo guatemalteco acumuló 1,696 puntos en el Centro Ecuestre Palmarejo, superando a Venezuela y México, que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Tiro deportivo vuelve a aportar una medalla para Guatemala

El nuevo triunfo confirmó el aporte del tiro deportivo al desempeño de Guatemala en Santo Domingo 2026. Esta disciplina ya suma cuatro medallas de oro para el país durante los Juegos, convirtiéndose en una de las áreas con mayor cantidad de primeros lugares dentro de la delegación nacional.

Antes de la victoria en rifle 3 posiciones a 50 metros masculino, Guatemala había celebrado títulos en las pruebas de skeet masculino por equipos, foso masculino por equipos y foso mixto. Entre los atletas que participaron en esas conquistas aparecen nombres como Jean Pierre Brol, Heber Brol, Fernando Brol, Adriano Ruano, Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero.

La jornada también dejó más resultados positivos para Guatemala en otras disciplinas. Alejandro Enríquez consiguió una medalla de bronce en squash individual, mientras que la delegación nacional sumó otros terceros lugares en pruebas como pistola de aire a 10 metros por equipos mixtos, rifle 3 posiciones femenino y baloncesto 3×3.

Con la nueva medalla obtenida, Guatemala llegó a un total de 56 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El registro del país está compuesto por 11 medallas de oro, 21 de plata y 24 de bronce, números que mantienen a la delegación en la séptima posición del medallero general.

Guatemala se ubica séptimo por encima de otros representantes de la región como El Salvador, Costa Rica, Panamá y Honduras, mientras continúa compitiendo en las distintas disciplinas del calendario. El objetivo será seguir sumando medallas en los últimos días de actividad para cerrar su participación con más resultados destacados.

Hasta ahora, tiro deportivo, patinaje y bádminton son los deportes que más oros han entregado a Guatemala en Santo Domingo 2026. La delegación nacional buscará mantener ese ritmo en una competencia donde cada resultado puede modificar la posición final en la clasificación general.

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