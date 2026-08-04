La jornada 10 del Apertura 2026 se juega sin seleccionados: ¿Quiénes no estarían?

Futbolistas como Gilberto Mora, Tala Rangel y Erik Lira podrían encabezar la primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana

La Fecha FIFA golpeará a la Liga MX durante la jornada 10. | Imago 7

La Liga MX enfrentará uno de los primeros ajustes importantes del Apertura 2026, debido a que la jornada 10 se disputará durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Los clubes deberán afrontar sus respectivos partidos sin los futbolistas convocados por México y otras selecciones nacionales.

La ventana internacional se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre, mientras que la décima fecha del campeonato mexicano está programada entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre. Esta coincidencia impedirá que los seleccionados participen con sus equipos durante ese fin de semana.

El impacto no se limitará a los jugadores considerados por Rafael Márquez para comenzar su etapa como entrenador de México. Elementos de Colombia, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay también podrían abandonar temporalmente a sus clubes si reciben el llamado de sus respectivas federaciones.

Chivas podría ser el equipo más afectado por la convocatoria de México

Chivas aparece como el club con mayor número de posibles bajas para la jornada 10. Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado formaron parte del plantel mexicano durante la Copa del Mundo de 2026 y podrían mantenerse en el inicio del nuevo proceso. Richard Ledezma también podría aparecer en la siguiente convocatoria.

Otros mundialistas que militan en la Liga MX y se encuentran entre las opciones son Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Alexis Vega y Guillermo Martínez. Todos deberán esperar la primera convocatoria de Márquez para conocer si participan en la gira por Estados Unidos.

La lista también podría presentar novedades. Carlos Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul; Jesús Angulo, volante del Toluca, y Diego Lainez, atacante de Tigres, aparecen entre los futbolistas que podrían recibir una nueva oportunidad después de quedar fuera de la convocatoria mundialista.

Estos son los jugadores mexicanos que podrían ausentarse durante la jornada 10:

Raúl Rangel | Guadalajara

Carlos Acevedo | Santos Laguna

Israel Reyes | América

Jesús Gallardo | Toluca

Luis Romo | Guadalajara

Erik Lira | Cruz Azul

Brian Gutiérrez | Guadalajara

Gilberto Mora | Tijuana

Alexis Vega | Toluca

Armando González | Guadalajara

Guillermo Martínez | Pumas

Roberto Alvarado | Guadalajara

* Jugadores como Charly Rodríguez (Cruz Azul), Jesús Angulo (Toluca), Richard Ledezma (Chivas) y Diego Lainez (Tigres) podrían regresar.

América, Cruz Azul y Pumas también perderían a seleccionados extranjeros

Cruz Azul podría quedarse sin Kevin Mier y Willer Ditta, candidatos para representar a Colombia, además de la eventual convocatoria de Erik Lira con México. Atlas también estaría pendiente del llamado del guardameta colombiano Camilo Vargas.

Pumas se encuentra en una situación similar. Además de Guillermo Martínez, el conjunto universitario podría ceder al panameño Adalberto Carrasquilla y al ecuatoriano Pedro Vite. FC Juárez perdería a José Luis Rodríguez si Panamá lo incluye en su lista, mientras que León podría afrontar la jornada sin Ismael Díaz.

América tendría posibles ausencias en diferentes selecciones. Israel Reyes aparece entre los candidatos de México, Alejandro Zendejas podría ser convocado por Estados Unidos y los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez también estarían considerados por su país. Tigres, por su parte, esperaría las decisiones sobre Rodrigo Aguirre y Diego Lainez.

Los extranjeros de la Liga MX que podrían ser convocados son:

Colombia: Camilo Vargas, Willer Ditta y Kevin Mier.

Panamá: Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz.

Estados Unidos: Alejandro Zendejas.

Ecuador: Jackson Porozo y Pedro Vite.

Uruguay: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

La concentración internacional marcará además el comienzo de la etapa de Rafael Márquez. México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, por lo que el debut del entrenador coincidirá directamente con la jornada 10 del Apertura 2026.

El Tricolor continuará su gira contra Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey y cerrará ante Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Los tres encuentros aparecen confirmados en el calendario oficial de la Federación Mexicana de Futbol.

La coincidencia obligará a los entrenadores de la Liga MX a recurrir a la profundidad de sus planteles. Las convocatorias todavía no son oficiales, pero el número de candidatos anticipa una jornada con modificaciones en las alineaciones de varios clubes del futbol mexicano.

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