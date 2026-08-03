A velocidad de oro: Colombia y su hegemonía en el patinaje

Colombia se consagró campeón absoluto del patinaje de velocidad un total de 20 medallas ganadas en los Juegos Centroamericanos 2026.

Colombia, campeón absoluto de patinaje de velocidad | COC

No hay rival para Colombia en el patinaje de velocidad. A nivel sudamericano, latinoamericano y europeo, los deportistas ‘cafeteros’ a arrollado por completo en todas y cada una de las competencias en este deporte. Y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 fueron prueba de ello.

En total, Colombia se colgó 20 medallas. 12 preseas doradas, cinco de plata y tres de bronce, fue el saldo del equipo ‘tricolor’. La delegación que estuvo más cercana a la ‘cafetera’ fue El Salvador con un acumulado de seis metales al igual que Guatemala. Una muestra más del gran dominio mostrado por los atletas colombianos.

En resumen, de las 16 medallas de oro que se entregaron en el patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Colombia se adjudicó 12. Solamente cuatro se escaparon de las manos de los ‘cafeteros’ y quedaron en poder de El Salvador y Guatemala.

Medallistas de Colombia en el patinaje de velocidad de Santo Domingo 2026

Medallistas de oro

Cuatro patinadores colombianos fueron quienes se llevaron todos los aplausos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Gabriela Rueda, Kollin Castro, John Tascón y Juan Jacobo Mantilla, aportaron de a tres preseas doradas cada uno. Las pruebas de 10.000 metros eliminación, 1000 metros sprint, vuelta al circuito sprint, 15.000 metros eliminación, 5000 metros puntos y 500 metros más distancia sprint, escucharon el himno de Colombia en lo más alto del podio.

Medallistas de plata

Kollin Castro fue la colombiana que más metales plateados le brindó a Colombia. La colombiana de 22 años se quedó con el segundo lugar en las pruebas de 100 metros sprint, 15.000 metros eliminación y 200 metros meta contra meta. Por su parte, John Tascón y Juan Jacobo Mantilla, también le entregaron un segundo lugar al país ‘cafetero’ en 200 metros meta contra meta y 1000 metros sprint.

Medallistas de bronce

En tres ocasiones, los deportistas colombianos se ubicaron en el último lugar del podio centroamericano y del caribe. John Tascón ganó el bronce de los 100 metros sprint, Juan Jacobo Mantilla en 500 metros más distancia sprint y Gabriela Rueda en los 1000 metros sprint.

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