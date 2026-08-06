¡Oh maldición! Cruz Azul se ‘colgó’ de la estatua de Rocky y sus aficionados ya tienen malos presentimientos

La Máquina cubrió con su bandera el monumento del icónico boxeador antes de visitar al Philadelphia Union en la Leagues Cup 2026

La bufanda de Cruz Azul en la estatua | @CruzAzul

Cruz Azul todavía no disputa su primer partido de la Leagues Cup 2026 y ya despertó una inquietud entre sus aficionados. Durante su visita a Filadelfia, el club difundió una fotografía de la estatua de Rocky Balboa cubierta con una bandera celeste, un gesto que recordó una de las supersticiones deportivas más conocidas de la ciudad.

La imagen apareció en la cuenta oficial de Cruz Azul en X, como parte del contenido previo al encuentro contra Philadelphia Union. Lo que parecía una fotografía turística terminó interpretado como un desafío a la llamada ‘Maldición de la estatua de Rocky‘, relacionada con las derrotas de los equipos que colocan sus colores sobre el monumento.

La preocupación también encontró terreno en el momento deportivo de la Máquina. El conjunto dirigido por Joel Huiqui llegará a la competencia internacional después de perder 2-3 frente al Atlante, resultado que terminó con su racha invicta en el Apertura 2026. Ahora deberá reaccionar ante un Philadelphia Union que viene de superar 3-2 al Atlanta United en la MLS.

Aunque no existe evidencia de que una estatua pueda determinar el resultado de un partido, la coincidencia entre estos gestos y varias derrotas importantes convirtió la historia en una tradición de Filadelfia. La fotografía celeste bastó para que algunos seguidores imaginaran un nuevo tropiezo internacional antes de que el balón comience a rodar en el Subaru Park.

¿Cuál es la ‘Maldición de la estatua de Rocky’? Historia y origen

La superstición establece que un equipo visitante perderá su siguiente partido si sus aficionados visten la estatua de Rocky con una camiseta, bandera, bufanda o cualquier prenda representativa. La leyenda nació alrededor de los Philadelphia Eagles de la NFL, cuyos rivales comenzaron a utilizar el monumento para provocar a los seguidores locales antes de partidos importantes.

El monumento tiene una historia ligada al cine. Sylvester Stallone encargó en 1980 al escultor A. Thomas Schomberg la creación de la figura para la película “Rocky III”. La estatua, elaborada en bronce y con los brazos levantados, fue entregada a la ciudad de Filadelfia en 1982. Después de varios cambios de ubicación, quedó asociada con las escalinatas del Museo de Arte, escenario de una de las secuencias más reconocidas de la saga. Así lo documentan el sitio oficial de la estatua y la Association for Public Art.

Uno de los primeros antecedentes atribuidos a la maldición ocurrió en 2002, cuando seguidores de los Green Bay Packers colocaron los colores de su equipo sobre Rocky antes de un partido de pretemporada contra Philadelphia. Los Eagles ganaron 20-13 y el episodio comenzó a circular como una advertencia para los visitantes. Con los años, nuevas derrotas en playoffs y partidos por el campeonato fortalecieron la creencia.

¿Por qué Cruz Azul podría ser víctima de la ‘Maldición de la estatua de Rocky’?

La Máquina cumplió con el elemento central de la superstición: cubrir al personaje con los colores de un equipo visitante antes de competir en Filadelfia. La fotografía muestra una bandera de Cruz Azul colocada sobre la figura, pocos días antes del debut celeste frente a Philadelphia Union. Por esa razón, la imagen fue interpretada como una provocación involuntaria.

El temor aumentó porque la Leagues Cup se ha convertido en una competencia complicada para el conjunto mexicano. Cruz Azul sufrió una eliminación temprana en 2025, edición en la que comenzó con una goleada de 7-0 ante Seattle Sounders. Pese a sus posteriores triunfos contra LA Galaxy y Colorado Rapids, cuatro puntos no le alcanzaron para continuar en el torneo.

La versión de 2026 representa una oportunidad para modificar esa historia, pero el inicio no será sencillo. Philadelphia Union alcanzó las semifinales en sus participaciones de 2023 y 2024, mientras que Cruz Azul no ha vuelto a disputar el título desde que conquistó la edición de 2019, cuando la competencia todavía no tenía carácter oficial. Ese contexto, más que cualquier maldición, explica la dificultad del debut.

¿Qué equipos han sufrido de esta ‘maldición’?

La lista se construyó principalmente con equipos de la NFL. Minnesota Vikings vistió la estatua con sus colores antes de perder 38-7 ante los Eagles en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional de 2018. Semanas más tarde, una camiseta de Tom Brady apareció sobre Rocky antes del Super Bowl LII y New England Patriots cayó 41-33 frente a Philadelphia.

Los New York Giants también aparecen entre los supuestos afectados. En 2015 perdieron 27-7 después de que el monumento fuera vestido con sus colores y, en los playoffs de 2023, volvieron a caer 38-7. San Francisco 49ers sufrió una historia similar en el Juego de Campeonato de la NFC de 2023, cuando fue derrotado 31-7 tras la aparición de una prenda roja sobre la estatua.

Washington Commanders se incorporó a la lista en enero de 2025. Antes de enfrentar a los Eagles, la estatua apareció cubierta con artículos del equipo de Washington y Philadelphia terminó imponiéndose 55-23. El resultado envió a los locales al Super Bowl LIX y volvió a alimentar la tradición.

La superstición cruzó al futbol durante el Mundial 2026. Aficionados de Ecuador vistieron a Rocky con la camiseta y la bandera de su selección antes del duelo contra Costa de Marfil. El conjunto sudamericano perdió 1-0 con un gol de Amad Diallo en el minuto 90, resultado que llevó a la Oficina de Turismo de Pensilvania a pedir, en tono humorístico, que los visitantes dejaran al monumento sin sus uniformes.

No todos los casos terminaron con una derrota inmediata. Los seguidores de Flamengo colocaron una bandera sobre Rocky durante el Mundial de Clubes 2025 y el equipo brasileño venció 3-1 al Chelsea. Posteriormente fue eliminado 4-2 por Bayern Munich, pero ese resultado ocurrió en Miami y no en Filadelfia. El antecedente demuestra que la ‘maldición’ pertenece al terreno de las coincidencias y el folclore deportivo.

¿Cuándo se juega el Philadelphia vs Cruz Azul por la Leagues Cup 2026?

Cruz Azul visitará al Philadelphia Union el jueves 6 de agosto de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup se disputará en el Subaru Park y será transmitido mediante Apple TV, a través del MLS Season Pass.

La Máquina necesita comenzar con un resultado positivo para recuperar confianza y evitar que la fotografía de Rocky se convierta en el símbolo de otro tropiezo en este torneo. El desenlace dependerá de lo que Cruz Azul haga dentro de la cancha, pero una derrota sería suficiente para que sus aficionados agregaran al club mexicano a la lista de víctimas de la estatua.

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