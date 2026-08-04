Posibles alineaciones de Once Caldas vs América de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este es uno de los encuentros con mayor relevancia de la jornada y está cargado con la expectativa de la intensidad ofensiva.

Once Caldas y América de Cali prometen un gran duelo.

Este es uno de los partidos que mayor interés genera para la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Por la calidad de sus plantillas y el buen juego mostrado en las últimas semanas, Once Caldas y América de Cali prometen un duelo cargado de intensidad y potencia ofensiva. Los dos equipos ganaron en sus primeras salidas, así que el inicio de una racha invicta está en disputa.

Alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Castaño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Andrés Roa, Jaime Alvarado, Jáder Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Josen Escobar; Luis Quiñones, Daniel Valencia y Kevin Angulo. D.T.: David González.

¿Cómo y dónde ver Once Caldas vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido se programó para jugarse en el Estadio Palogrande de Manizales este miércoles, 5 de agosto, a las 8:30 p.m. Al tratarse de uno de los encuentros más relevantes de la jornada, la transmisión de televisión solamente estará por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma Win Play.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas.

30.07.2026 | Envigado 0-3 Once Caldas.

26.07.2026 | Once Caldas 5-1 Cúcuta Deportivo.

21.07.2026 | Once Caldas 3-0 Envigado.

13.05.2026 | Junior 2-2 Once Caldas.

Últimos cinco partidos de América de Cali

02.08.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.

29.07.2026 | Real Cartagena 1-1 América de Cali.

26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali.

21.07.2026 | América de Cali 2-1 Real Cartagena.

15.05.2026 | Houston Dynamo 2-1 América de Cali.

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