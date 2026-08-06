¡Doblete dorado! Colombia se corona campeón absoluto de dobles en el squash de Santo Domingo 2026

Juan Varga, Matías Knudsen, Laura Tovar y Paula Tovar le dieron el título de dobles masculino y femenino a Colombia en el squash.

Colombia campeón de squash | IDRD

Por partida doble, celebró Colombia en esta nueva jornada de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Después de haber brillado en los primeros tres días de acción en el squash de Santo Domingo 2026, la delegación ‘tricolor’ dio el golpe de autoridad.

En los días pasados, Miguel Ángel Rodríguez se había coronado subcampeón en la prueba de individual masculino. Resultado que emuló junto a Lucía Bautista en los dobles mixtos. En ese entonces, esos habían sido los logros más grandes del combinado ‘tricolor’ en este deporte.

Ahora bien, Lucía Bautista también celebró el tercer lugar en la modalidad de individual femenino. Misma situación que experimento Laura Tovar y Juan Vargas en la rama masculina. Con ese contexto, llegaron los deportistas colombianos a disputar las finales de los dobles de ambos géneros.

Doble oro colombiano en Santo Domingo 2026

La primera final que se disputó fue en la modalidad de dobles masculino. Los representantes de Colombia, Juan Vargas y Matías Knudsen, se vieron las caras con la pareja de Guatemala, Josué Enríquez y Alejandro Enríquez. Al final fue victoria ‘tricolor’ por parcial de 11-5 y 11-9. Esto significó la primera medalla de oro de Colombia en el squash de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

A segunda otra el turno fue para las mujeres. La pareja colombiana conformada por Laura Tovar y Paula Tovar disputó la gran final de la categoría ante la dupla de Guyana, Ashley Khalil y Mary Fung-A-Fat. El partido terminó con triunfo ‘cafetero’ por parciales de 11-6 y 11-1.

Así las cosas, Colombia se adjudicó sus dos primeras medallas de oro en el squash de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Con este resultado, la delegación amarilla, azul y roja llega a un total de siete preseas en este deporte; dos oros, dos platas y tres bronces. Siendo así los líderes absolutos de esta disciplina en Santo Domingo 2026.

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