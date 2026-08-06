¡Segundo oro! Laura Galván gana los 10,000 metros con un cierre espectacular

La mexicana supera por apenas 6 centésimas a Viviana Aroche para sumar su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Laura Galván sumó su segunda medalla de oro en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras ganar el medio maratón, el jueves 6 de agosto hizo un cierre espectacular para ganar los 10,000 metros planos, en competencia disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

En la primera mitad de la carrera, no había mayores diferencias entre las finalistas. Se fraccionó el grupo tras los 6,000 metros, dejando a cuatro en la lucha por las medallas: Galván, Edymar Brea, Heidy Villegas y Viviana Aroche.

A falta de 400 metros, el ritmo aumentó y Galván entró a la última recta en el cuarto lugar, pero fue la más fuerte en el cierre. Dejó atrás a par de sus rivales y en un photofinish, superó en la línea de meta a Aroche para colgarse la medalla de oro con tiempo de 34:26.06, por detrás de la marca que impuso hace tres años (33:12.28). Edymar Brea de Venezuela completó el podio.

“Fue algo diferente. Tenía más de un año sin correr pista porque me había enfocado a la ruta. Cuando vi el cierre, me sentí emocionada por probar que todavía tengo velocidad y la experiencia vale mucho. Sabía que las chicas iba a jalar, esperé y en ese momento ataqué fuerte, así que fue pura experiencia”, declaró Laura tras la competencia.

Galván repite el oro que consiguió en San Salvador 2023 en esta prueba, elevando su cosecha a tres primeros lugares en su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el camino a LA28, en lo que espera que sea su tercera participación en unos Juegos Olímpicos, tras Tokyo 2020 y París 2024.

Resultados 10,000 metros planos femenil, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Laura Galván (México): 34:26.06 Viviana Aroche (Guatemala): 34:26.12 Edymar Brea (Venezuela): 34:27.06 Heidy Villegas (Guatemala): 34:27.39 Meury Bacallao (Cuba): 35:06.20 Mariel Salazar (México): 35:13.16 Soranyi Rodríguez (República Dominicana): 35:29.76 Idelma Delgado (El Salvador): 38:03.29

Jesús López, a la final de los 800m

La jornada en la pista solo otorgó una medalla para la delegación mexicana. El otro resultado a destacar es que Jesús López se metió a la final de los 800 metros planos.

El mexicano terminó segundo en su heat, con tiempo de 1:50.16, a 0.4 de Ryan Sánchez de Puerto Rico. Al terminar en el Top 3 de su semifinal, López avanza a la final, aunque su registro fue el más bajo de los ocho que irán por las medallas, ya que la segunda semifinal se corrió a un ritmo más alto.

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