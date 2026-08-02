¡Hacen valer los pronósticos! Randal Willars y Emilio Treviño conquistan el oro en plataforma sincronizada 10m

En su primera vez como dupla, los mexicanos subieron a lo más alto del podio con una actuación dominante en la plataforma

Willars y Treviño dominaron la plataforma 10m. | Claro Sports.

Randal Willars y Emilio Treviño le dieron una nueva medalla de oro a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad en la final de plataforma sincronizada varonil de 10 metros disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

La pareja mexicana firmó una actuación consistente de principio a fin para acumular 437.82 puntos, una cifra que les permitió quedarse con el primer lugar con una ventaja de 54.96 unidades sobre Cuba, segundo lugar de la competencia con Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, mientras que Colombia con Alejandro Solarte y Sebastian Villa completaron el podio con 366.96 puntos.

Desde el primer salto, Willars y Treviño dejaron claro que pelearían por el título. Ambos comenzaron con 49.20 puntos en su clavado de adentro, igualando momentáneamente a la dupla cubana. Sin embargo, a partir de la segunda ronda tomaron el liderato y ya no lo soltaron.

Los mexicanos mantuvieron la regularidad durante toda la final. En su segundo clavado volvieron a recibir 49.20 puntos, mientras que el tercero, un adentro de tres vueltas y media en posición C, les otorgó 77.76 unidades, ampliando la diferencia sobre sus perseguidores.

La ventaja creció todavía más en la cuarta ejecución gracias a un inverso de tres vueltas y media, que fue recompensado con 87.72 puntos, incluyendo calificaciones de hasta 9.5 por parte de los jueces. Posteriormente sumaron 91.80 puntos con un clavado de espalda con dos vueltas y media y dos giros y medio, una de las mejores ejecuciones de toda la competencia.

Para cerrar su participación, Willars y Treviño ejecutaron un frente de cuatro vueltas y media que recibió 82.14 puntos, suficientes para asegurar la medalla de oro y confirmar el dominio mexicano en la prueba.

La medalla de plata quedó en manos de los ya mencionados Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, de Cuba, quienes finalizaron con 382.86 puntos. Aunque comenzaron empatados con México tras la primera ronda, la menor dificultad de sus últimos clavados les impidió mantenerse en la pelea por el título.

Por su parte, Alejandro Solarte y Sebastián Villa, de Colombia, conquistaron el bronce con 366.96 unidades. Los sudamericanos cerraron de buena forma la competencia, pero una ejecución con baja puntuación en la quinta ronda los dejó sin posibilidades de disputar las primeras posiciones.

Detrás del podio finalizaron Jesús González y Juan Travieso, de Venezuela, con 341.13 puntos, mientras que los anfitriones José Calderón y Saymol Sánchez, de República Dominicana, ocuparon la quinta posición con 297.30 unidades. Con este resultado, México volvió a confirmar su fortaleza en los clavados, una disciplina que continúa aportando medallas doradas para la delegación nacional en Santo Domingo 2026.

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