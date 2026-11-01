Con mariachi y pastel, Checo Pérez celebra sus 300 carreras en la Fórmula 1

Carlos Slim Domit, Stefano Domenicali y directivos de Cadillac acompañaron al piloto mexicano durante el homenaje en el Foro Sol

Checo Pérez celebra sus 300 carreras en el AHR | Claro Sports/Alejandra Suárez

Sergio ‘Checo’ Pérez fue homenajeado este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez por alcanzar los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. Después de la sesión de clasificación del Gran Premio de México 2026, el piloto de Cadillac recibió una celebración en la zona del Foro Sol, donde estuvieron presentes representantes de la categoría, organizadores del evento y miembros del equipo.

La celebración incluyó música de mariachi y un pastel de 30 kilogramos, con referencias a los resultados que Pérez ha conseguido durante su trayectoria en el automovilismo.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil; Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1; Alejandro Soberón, presidente de Grupo CIE; Federico González Compeán, presidente del Gran Premio de México, y Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac.

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Checo Pérez agradece a los trabajadores del Gran Premio de México

Durante el homenaje, Pérez tomó la palabra para reconocer la labor de los integrantes del personal que trabaja durante el fin de semana de competencia, particularmente los comisarios de pista y los servicios médicos.

“Realmente les agradezco por venir aquí. Que tengan un gran fin de semana en esto. Y, bueno, a todos los mariscales de pista y médicos que hacen un trabajo increíble… de verdad que muchas, muchas gracias por toda su entrega y su energía; se los agradezco de todo corazón”, expresó el piloto mexicano.

Así luce el pastel de Checo Pérez | Claro Sports/Alejandra Suárez

Checo también agradeció a los organizadores por preparar la celebración en reconocimiento a su trayectoria dentro de la Fórmula 1. “Un fin de semana increíble y un detalle muy especial. Cuídense mucho y… ¡gracias!”, añadió.

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Después de dirigir unas palabras a los asistentes, el integrante de Cadillac participó en el corte del pastel y recibió felicitaciones de los representantes de la categoría y del personal que acudió al encuentro.

300 Grandes Premios se deben celebrar en grande, ¡felicidades @SChecoPerez! Gracias por hacernos vibrar #AMáximaVelocidad 🇲🇽🏎️💨 #MexicoGP https://t.co/qcpHCbVYuh — Escudería Telmex (@escuderiatelmex) November 1, 2026

Un pastel de 30 kilos para recordar los logros de Checo Pérez en la Fórmula 1

Uno de los elementos de la celebración fue el pastel, cuyo diseño incorporó varios detalles sobre el paso de Checo Pérez en la Fórmula 1. La pieza incluyó los colores de la bandera de México, una representación del monoplaza MAC-26 de Cadillac y los logos de las marcas que lo han apoyado.

También se colocó el mensaje “Gracias, Checo, 300 GPs juntos”, junto con un recuento de sus resultados en la Fórmula 1: seis victorias, 39 podios, un subcampeonato de pilotos y dos campeonatos de constructores.

Con este homenaje, el piloto de Cadillac concluyó su segunda jornada de actividades en el circuito capitalino, antes de afrontar la carrera del domingo.