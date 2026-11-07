Rating Colombia del 6 de noviembre de 2026, según CNC: ‘Yo me llamo’ y otra semana dominando el país

El relity musical vuelve a cerrar una semana como el programa mas visto de la televisión colombiana.

Yo Me Llamo/ Captura de pantalla.

El rating en Colombia siempre va a ser importante, para medir y revisar qué canales y qué programas son los favoritos de la población. Por tal motivo en Claro Sports siempre tendrán esta información, tal cual como lo sucedido este viernes 6 de noviembre del 2026. Así quedó el escalafón.

Rating en Colombia del 6 de noviembre de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 15.61%

2. Noticias Caracol PRM | 10.95%

3. María la caprichosa | Canal Caracol | 10.10%

4. Noticias Caracol MD | 9.10%

5. Masterchef Celebrity | 7.88%

6. Ciudad lejana | Canal Caracol | 6.77%

7. Alas rotas | Canal Caracol | 5.98%

8. La rosa de Guadalupe, parte 2 | Canal RCN | 5.73%

9. Ana de nadie | Canal RCN | 5.67%

10. Destinos cruzados | Canal Caracol | 5.66%

Programación de fútbol para este sábado, 7 de noviembre de 2026

09:20 a.m. | Mainz 05 vs Bayern Munich | Bundesliga.

10:00 a.m. | Arsenal vs Hull City | Premier Legue.

12:30 m. | Nottingham Forest vs Manchester City | Premier League.

03:00 p.m. | Valencia vs Real Madrid | LaLiga.

03:05 p.m. | PSG vs Troyes | Ligue 1.

03:30 p.m. | Sporting CP vs Moreirense | Primeira Liga de Portugal.

03:30 p.m. | Boca Juniors vs Defensa y Justicia | Liga de Argentina.

04:05 p.m. | Once Caldas vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

06:10 p.m. | Atlético Nacional vs Deportivo Pereira | 06:10 p.m.

08:15 p.m. | América de Cali vs Deportivo Cali | 08:15 p.m.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Si bien hay varias empresas y páginas que se dedican a los estudios de consumo de productos televisivos, el Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada si al hablar de mediciones se trata, por tal motivo Claro Sports toma su escalafón para publicar el rating diario.

El CNC cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación que va de la mano con la acción de cambiar de programa. Esto le da más valor al espacio sintonizado que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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