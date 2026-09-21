Rating Colombia del 20 de septiembre de 2026, según CNC: la información de Caracol comanda la audiencia

El consumo de televisión en Colombia priorizó la información el 20 de septiembre, destacándose Noticias Caracol frente a opciones de ocio.

Set de Noticias Caracol | Captura de pantalla @noticiascaracol

El fin de semana que acaba de finalizar marcó una tendencia en cuanto al comportamiento del consumo de televisión, pues las personas en sus hogares priorizaron la información por encima del entretenimiento, sobre todo de Caracol. Eso se evidencia en una reciente medición, la cual muestra que en ambos días esa fue la prelación.

Rating en Colombia del 20 de septiembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 12,0122 %. Los Informantes | Caracol TV | 8,9079 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8,6059 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 7,1501 %. Séptimo Día | Caracol TV | 6,6774 %. Colombia vs Nigeria sub 20 Gol Caracol | Caracol TV | 6,2809 %. Expediente Final | Caracol TV | 5,9125 %. La Red | Caracol TV | 4,7858 %. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 4,3873 %. Cuentos de los Hermanos Grimm parte 2 | Caracol TV | 3,6372 %.

Programación de fútbol para el 21 de septiembre de 2026

3:30 p.m. | Bogotá FC vs Barranquilla FC | Torneo BetPlay.

5:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Quindío | Torneo BetPlay.

7:30 p.m. | Real Cartagena vs Envigado | Torno BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, las cuales hacen sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC). Cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que también va de la mano con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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