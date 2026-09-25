Barahona expone a Batista tras el papelón de Costa Rica ante Curazao

El jugador cuestionó la preparación de la línea de cinco y puso bajo la lupa a Batista.

Costa Rica vivió una noche de pesadilla ante Curazao | JOHN DURAN / AFP

Carlos Barahona puso bajo la lupa una decisión de Fernando Batista después del papelón de Costa Rica ante Curazao: utilizar una línea de cinco que, según el defensor, no se había entrenado como correspondía. Tras perder 4-3 un partido que la Sele ganaba por tres goles, el lateral del Cartaginés describió dificultades para adaptarse al cambio. Su explicación abrió un interrogante sobre la preparación de la variante elegida para proteger una ventaja que parecía suficiente.

“Eso no se practicó porque teníamos pocos días, más que nada fue la línea de cuatro la que trabajamos”, manifestó Barahona después del encuentro del jueves 24 de septiembre, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf. El futbolista interpretó que Batista buscaba ocupar mejor los espacios defensivos con un hombre adicional, pero reconoció que la modificación no produjo el efecto esperado. El señalamiento apunta al trabajo previo, un aspecto que vuelve especialmente incómoda la discusión sobre las decisiones del entrenador.

Qué dijo Carlos Barahona sobre el cambio de sistema de Costa Rica

Barahona explicó el problema desde su función en el campo: “En línea de cuatro sí, yo sé que voy uno contra uno a las bandas porque me respalda el central o el extremo, pero en línea de cinco es complicado, porque, ¿qué se hace si no se entrena?”. La declaración permite identificar qué referencias consideraba claras antes del ajuste: cuándo salir a enfrentar al rival y qué compañero debía cubrirlo. Según su relato, esa seguridad se perdió con la nueva disposición.

La descripción del lateral sugiere que sumar un defensor terminó complicando tareas que él tenía incorporadas. Una línea de cinco necesita coordinación para decidir quién presiona por fuera, quién cierra por dentro y cómo se protege el espacio que deja cada movimiento. Si esas respuestas generan dudas durante el partido, la superioridad numérica puede resultar insuficiente. Ese es el aspecto del cambio que queda cuestionado por su testimonio: la preparación colectiva necesaria para que la variante realmente fortaleciera a Costa Rica.

El propio Barahona aclaró que “no es culpa del entrenador”, una precisión relevante para interpretar sus palabras sin atribuirle una pelea con Batista. Su cuestionamiento se concentró en el funcionamiento y en las dificultades que encontró para cumplir su tarea. Josimar Méndez también mencionó la desconcentración y consideró que el cambio de sistema pudo confundir al equipo en defensa. Ambos testimonios aportan elementos para revisar la ejecución de la variante, aunque por sí solos no permiten explicar todos los errores de la derrota.

🇨🇷 "PUES SI SE TRABAJÓ LA LÍNEA DE 5…PERO CASI NO HUBO TIEMPO PARA TRABAJARLO COMO SE DEBE"🤯



Carlos Barahona se refirió sobre la polémica decisión de cambiar de línea de 4 a una de 5 que desembocó en la remontada de Curazao tras ir ganando 3-0😱



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Qué explicó Fernando Batista sobre la línea de cinco ante Curazao

Batista justificó la modificación por los problemas que estaba detectando: Costa Rica había perdido presencia en el mediocampo, Curazao manejaba la pelota y el sector de Barahona estaba siendo exigido. Su intención, explicó en conferencia de prensa, era reforzar al equipo para conservar la ventaja y aprovechar los espacios del adversario. El técnico también reconoció que los goles recibidos afectaron emocionalmente a sus jugadores. “No me gustó lo del segundo tiempo, pero la responsabilidad es mía”, admitió después del encuentro.

Sobre la familiaridad del plantel con ese esquema, Batista sostuvo: “Ellos han jugado varias veces con línea de cinco”. Barahona, por su parte, delimitó su evaluación a esta convocatoria y aclaró que no había participado de las anteriores. Ese detalle permite precisar el debate: la experiencia acumulada con una formación puede variar entre los integrantes del equipo. La pregunta es si quienes debían ejecutarla esa noche tenían suficientemente trabajadas sus funciones, las coberturas y los movimientos compartidos que exigía el cambio.

Después del 3-4 en el estadio Ricardo Saprissa, Batista tendrá que revisar tanto la elección de la variante como la forma en que sus jugadores la interpretaron. Las declaraciones posteriores dejaron una tarea concreta: comprobar dónde aparecieron las dudas y qué indicaciones faltaron para resolverlas. La confianza también se construye con respuestas claras dentro del campo, especialmente cuando el rival empieza a descontar.

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