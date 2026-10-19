Rating Colombia del 18 de octubre de 2026, según CNC: Abelardo De La Espriella se lleva el liderato en la televisión

La alocución presidencial está tomando mucha fuerza durante los domingos y ya asume el primer lugar de las mediciones.

Abelardo De La Espriella, presidente. – Luisa González, Reuters.

Los domingo vienen cobrando una relevancia especial para las mediciones del rating de la televisión colombiana. Con la entrada del nuevo gobierno, las alocuciones presidenciales de Abelardo De La Espriella se están volviendo costumbre para cerrar la semana con un balance sobre los temas más trascendentales del país. Esta dinámica está tomando fuerza en el gusto de los televidentes al punto en que ya lidera el escalafón.

Rating en Colombia del 18 de octubre de 2026, según CNC

Alocución presidencial – Caracol TV | 12,55 % Los informantes – Caracol TV | 12,25 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,17 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,78 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,33 % Séptimo día – Caracol TV | 9,27 % Masterchef celebrity – RCN | 9,17 % Expediente final – Caracol TV | 6,78 % La red – Caracol TV | 6,32 % Alocución presidencial – RCN | 5,43 %

Programación de fútbol para este lunes, 19 de octubre de 2026

2:00 p.m. | Getafe vs Rayo Vallecano | LaLiga.

2:00 p.m. | Tottenham vs Coventry City | Premier League.

8:05 p.m. | Deportivo Pasto vs Alianza | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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