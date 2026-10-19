Real Madrid vs RB Leipzig en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de la fase de liga

El conjunto español busca mantener el paso perfecto en el torneo, frente a un cuadro alemán que viene de sumar su primera victoria. Mira la previa, posibles alineaciones y pronósticos

Real Madrid vs RB Leipzig, en vivo la UEFA Champions League 2026 | Claro Sports

La UEFA Champions League 2026-27 continúa su curso este miércoles 21 de octubre cuando el Real Madrid reciba al RB Leipzig en la jornada 3 de la fase de liga. El conjunto español busca alargar su paso perfecto en el torneo, frente a un cuadro alemán que viene de conseguir su primer triunfo. Las acciones iniciarán a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en España.

Los dirigidos por José Mourinho son uno de los nueve equipos que marchan con pleno de victorias: dos en igual número de partidos. En su presentación, el club de la capital española se impuso 2-1 al Inter de Milán, mientras que en su segundo duelo firmó una remontada de 3-4 sobre la Roma luego de estar abajo 3-1 al minuto 82. Estos resultados lo ubican en el octavo puesto, último que otorga boleto directo a la siguiente instancia.

Del otro lado, los comandados por Martín Demichelis debutaron con caída de 4-1 ante el Como 1907 y posteriormente vencieron 1-0 al PSV Eindhoven. Por ahora se sitúan en el lugar 21 de la tabla, en puestos de playoffs.

En cuanto al campeonato local, la situación no es la mejor para ambos: el Real Madrid es tercero de la clasificación con 21 puntos, con siete triunfos y dos derrotas. En su encuentro más reciente golearon 4-1 al Sevilla en el Bernabéu, gracias a los goles de Arda Güler, Kylian Mbappé (2) y Yan Diomandé.

Por su parte, el RB Leipzig es séptimo en la Bundesliga con nueve unidades, gracias a sus tres triunfos y tres derrotas. El pasado fin de semana cayó 6-1 ante el Bayern Munich, en un juego en el que permitió 26 disparos, 15 de ellos con dirección a portería.

Horario y dónde ver en vivo Real Madrid vs RB Leipzig en la jornada de la Champions League 2026

El Real Madrid recibirá al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre de 2026 en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de FOX One, mientras que en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Real Madrid vs RB Leipzig para el partido de Champions League 2026

Después de vencer al Sevilla en LaLiga, el Real Madrid prepararía modificaciones para recibir al RB Leipzig. La principal novedad será la aparición de Vinicius Jr, quien se encuentra suspendido en el torneo local y tendrá minutos frente al conjunto alemán en Champions League. Por los de casa, las ya conocidas bajas de Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy.

Real Madrid.- Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Yan Diomandé y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Yan Diomandé y Kylian Mbappé. RB Leipzig.- Maarten Vandevoordt, Willi Orban, Castello Lukeba, Lukas Klostermann, David Raum, Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Rocco Reitz, Antonio Nusa, Brajan Gruda y Christopher Nkunku.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid – RB Leipzig y cuánto paga?

Real Madrid llega como amplio favorito sobre el RB Leipzig, al menos en las apuestas. En Caliente MX el momio para el triunfo blanco es de -435, es decir que ganarías 23 pesos por cada 100 apostados. Del otro lado la victoria visitante presenta un +950, cifra que ganarías por los 100 apostados. Finalmente el empate también aparece con un momio positivo de +600.

En cuanto a resultados específicos, el que menos paga es el 3-1 a favor de los merengues con un momio de +700, mientras que el 2-1 y el 3-0 para los españoles está en +750. Otros resultados debajo de las tres cifras son el 2-0 (+800), el 4-1 (+850) y el 4-0 (+900), siempre a favor de los de casa.