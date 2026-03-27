Rating Colombia del 26 de marzo de 2026, según CNC: ¿Qué canal escogieron para ver a la selección?

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles sobre el rating de la televisión colombiana para el jueves 26 de marzo.

Colombia vs Croacia, líder del rating | Foto por MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

Nuevamente el fútbol paralizó al territorio colombiano. La ‘tricolor’ se enfrentó al seleccionado de Croacia y los colombianos dejaron en claro cual es su canal favorito para ver los partidos de su equipo nacional. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el jueves 26 de marzo.

Rating en Colombia del 26 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Colombia vs Croacia – Caracol TV – 20,25 % A Otro Nivel – Caracol TV – 13,61 % Previa Colombia vs Croacia – Caracol TV – 7,13 % Colombia vs Croacia – RCN TV – 6,87 % La Casa de los Famosos – RCN TV – 6,86 % Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6,15 % Vecino – Caracol TV – 5,40 % Leyla – Caracol TV – 4,99 % Tormenta de pasiones – Caracol TV – 4,82 % Previa Colombia vs Croacia – RCN TV – 4,71 %

Parrilla futbolera de este viernes, 27 de marzo del 2026:

Los partidos a seguir hoy:

2:45 p.m. | Uruguay vs Inglaterra | Amistoso.

2:45 p.m. | Países Bajos vs Noruega | Amistoso.

2:45 p.m. | Suiza vs Alemania | Amistoso.

3:00 p.m. | Españas vs Serbia | Amistoso.

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Alianza | Liga BetPlay.

8:10 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Santa Fe | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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