¡Ni Cristiano Ronaldo ni Messi! Las leyendas que sí jugaron en el Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula presume historia con figuras que marcaron época: Pelé, Maradona, Beckenbauer y Ronaldinho, entre otros

Las leyendas que sí jugaron en el Estadio Azteca. Claro Sports

El Estadio Azteca se prepara para su reinauguración este 28 de marzo con el México vs Portugal, un partido de carácter amistoso que marcará el regreso del fútbol al inmueble rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, la expectativa por ver a Cristiano Ronaldo quedó descartada, luego de que el portugués fuera baja por lesión en el isquiotibial y no fuera convocado por Roberto Martínez.

La ausencia de CR7 no solo impacta el partido, también lo deja fuera de una lista histórica: la de las grandes figuras que han jugado en el Azteca. A este listado se suma Lionel Messi, quien tampoco ha pisado el Coloso de Santa Úrsula. El argentino pudo hacerlo en 2026 con el Inter Miami, pero la eliminación de su equipo en la Concacaf Champions Cup evitó un posible cruce ante América en cuartos de final.

El Estadio Azteca, que será conocido como Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026, es el único en la historia en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo (1970, 1986 y el próximo 11 de junio se unirá la de 2026). Además, ha sido sede de dos finales mundialistas, lo que lo convierte en uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional.

De Pelé a Maradona: las leyendas de los Mundiales en el Estadio Azteca

Entre las leyendas que sí dejaron su huella está Pelé, quien en 1970 conquistó su tercera Copa del Mundo con Brasil en este estadio. Aquella actuación consolidó su legado y convirtió al Azteca en el escenario donde el ‘Rey’ terminó de escribir su historia como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El mítico 10 pisó la cancha del Coloso el 21 de junio de 1970, durante la final en la que Brasil derrotó 4-1 a Italia. Pelé abrió el marcador al minuto 18.

Pelé fue campeón en México 1970. | Photo by STAFF / AFP

El estadio también fue escenario del llamado ‘Partido del Siglo’ en 1970, donde Franz Beckenbauer protagonizó una imagen histórica al jugar con el hombro dislocado durante más de 50 minutos ante Italia. En ese mismo partido, Gerd Müller anotó dos goles, consolidándose como el máximo goleador de ese Mundial.

Diego Armando Maradona también quedó ligado para siempre al inmueble. En el Mundial de 1986, el argentino disputó tres partidos en el Azteca y fue ahí donde marcó el ‘Gol del Siglo’ y la ‘Mano de Dios’ ante Inglaterra. Posteriormente, levantó el trofeo con Argentina, en una de las actuaciones individuales más recordadas en la historia del fútbol.

Maradona besando la Copa en 1986 | DOMINIQUE FAGET / AFP

Otras figuras como Lev Yashin y Dino Zoff (ambos en la banca de sus selecciones), Carlos Alberto, Jairzinho y Roberto Rivelino también formaron parte de esa generación que disputó el Mundial de 1970 en el Azteca. Mientras que en 1986, Gary Lineker brilló con Inglaterra al marcar tres de sus seis goles en el torneo en este estadio.

En la era moderna, el Azteca también ha recibido a campeones del mundo como Iker Casillas, Xavi, Andrés Iniesta y David Villa, quienes visitaron México tras conquistar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en un amistoso ante la selección mexicana, mostrando a una de las generaciones más dominantes del fútbol reciente.

Ronaldinho y un capítulo inolvidable en la Liga MX

Otro de los capítulos más recordados en la historia reciente del Azteca es el de Ronaldinho. El brasileño, campeón del mundo en 2002, jugó en el estadio con Querétaro en la Liga MX y dejó una actuación que sigue en la memoria de los aficionados. El 18 de abril de 2015, Ronaldinho marcó dos goles ante América y fue ovacionado por la afición rival, un hecho poco común en el fútbol mexicano. Su paso por el Azteca confirmó su estatus como una de las figuras más queridas del deporte.

Ronaldinho celebra su doblete en el Estadio Azteca | Imago7

El Estadio Azteca también fue escenario de figuras como Hugo Sánchez, además de históricos ingleses como Bobby Moore y Bobby Charlton, quienes jugaron un amistoso en 1969 previo al Mundial de 1970.

A lo largo de su historia, el Coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de momentos únicos y de jugadores que marcaron época. Aunque figuras actuales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no han podido jugar en su cancha, el legado del Azteca se mantiene intacto gracias a las leyendas que sí escribieron su historia sobre su césped.

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