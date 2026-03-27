Mixco vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco Antigua, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Mixco y Antigua GFC protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido clave en la lucha por los primeros puestos. Ambos equipos llegan en racha positiva y con la intención de sumar tres puntos que los acerquen a la parte alta de la tabla en la recta final de la fase regular.

Deportivo Mixco acumula 23 puntos y se ubica en la cuarta posición, producto de seis triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez tuvo un inicio irregular, pero logró encontrar regularidad con el paso de las jornadas y hoy vuelve a ser protagonista, tal como en el Apertura 2025. En su última presentación igualó 2-2 como visitante ante el líder Cobán Imperial y extendió su invicto a siete partidos, con un saldo de cuatro victorias y tres empates.

Por su parte, Antigua GFC suma 21 unidades y se encuentra en la sexta casilla, tras registrar cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Mauricio Tapia, vigente campeón nacional, tuvo un arranque complicado y recién pudo conseguir su primera victoria en la jornada 7, pero logró enderezar el rumbo en las últimas fechas. En su más reciente partido venció 1-0 a Marquense como local y, al igual que Mixco, acumula siete encuentros sin perder, con cuatro victorias y tres empates.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Antigua GFC de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Deportivo Mixco y Antigua GFC está programado para el sábado 28 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Antigua GFC hoy

Mixco no podrá contar con óscar González y Jonathan Márquez, expulsados en el partido ante Cobán Imperial, ni con Allen Yanes, convocado a la Selección de Guatemala. Por su parte, Antigua GFC no tendrá disponibles a José Ardón, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos, Luis Morán y Diego Fernández, convocados para el duelo ante Argelia en Génova. Se estima que Fabricio Benítez y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco: Kevin Moscoso; Diego Marroquín, Manuel Moreno, Nixson Flores, Jeshua Urizar; Christian Ojeda, Gabriel Arce, Edilson Reyes; Esteban García, Jefrey Segura; y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antigua GFC: Estuardo Sicán; Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva; Jimmy Ruiz, Brandon de León, Enrique Camargo, Brayam Castañeda; Andris Herrera y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Antigua GFC:

8 de febrero de 2026 | Antigua GFC 1-2 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Mixco 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 16 de marzo de 2025 | Antigua GFC 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

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