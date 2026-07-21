Rating Colombia del 20 de julio de 2026, según CNC: Noticias Caracol pisa fuerte

En el marco de una de las celebraciones más importantes del país, los colombianos, en su mayoría, decidieron observar noticias en sus casas.

¿Cuáles fueron los programas más vistos? | X @CaracolTV

La televisión es una forma con la que muchas personas en Colombia se dispersan en sus hogares. Si bien el televisor por si solo no funciona, la programación que se ve tras el aparato es lo que marca una tendencia en las casas y el 20 de julio la gente sintonizó en gran porcentaje el noticiero de Caracol del mediodía.

Rating en Colombia del 20 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,8822 %. Pa’ Quererte | Canal RCN | 6,605 %. Instalación del Congreso 2026 | Caracol TV | 6,2001 %. Pura diversión – Dog, un viaje salvaje | Caracol TV | 5,2239 %. Noticias Caracol avance | Caracol TV | 4,6132 %. Especiales Caracol – Brigitte planeta B | Caracol TV | 4,3898 %. Noticias Caracol avance | Caracol TV | 3,8403 %. Retrato hablado | Canal RCN | 3,7453 %. Pura diversión – Paul Blart, héroe del centro comercial | Caracol TV | 3,5261 %. Pura diversión – Paul Blart, héroe del centro comercial | Caracol TV | 3,4845 %.

Programación de fútbol hoy, 21 de julio del 2026

4:00 p.m. | Atlético Nacional vs Tigres | Copa BetPlay.

5:00 p.m. | Internacional de Bogotá vs Internacional de Palmira | Copa BetPlay.

5:00 p.m. | Nacional de Uruguay vs Tigre | Copa Sudamericana.

6:00 p.m. | Deportes Tolima vs Deportes Quindío | Copa BetPlay.

7:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Bogotá FC | Copa BetPlay.

7:00 p.m. | Once Caldas vs Envigado | Copa BetPlay.

7:30 p.m. | América de Cali vs Real Cartagena | Copa BetPlay.

7:30 p.m. | Universidad Central vs Santos | Copa Sudamericana.

Así se mide el rating en Colombia

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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