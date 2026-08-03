Xelajú MC vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Aurora por la segunda jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Xelajú MC vs Aurora, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs Aurora FC! Ambos equipos se enfrentarán por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el Estadio Mario Camposeco. El conjunto quetzalteco buscará aprovechar su localía para conseguir sus primeros puntos del campeonato, mientras que la visita intentará sumar después de un comienzo con derrota y dar un golpe fuera de casa.

Xelajú MC afronta este encuentro después de dos resultados negativos en el inicio del semestre. Los Superchivos cayeron 1-0 ante San Pedro en su debut de la Liga Nacional y posteriormente perdieron por el mismo marcador frente a Alajuelense en la Copa Centroamericana. Ahora, el equipo buscará reencontrarse con la victoria ante su afición y comenzar a escalar posiciones en el torneo.

Aurora FC también llega con la necesidad de sumar tras su primera presentación en el Apertura 2026. El cuadro capitalino perdió 1-0 contra Guastatoya en condición de local y buscará mejorar su rendimiento en una cancha exigente como el Mario Camposeco. Con el objetivo de conseguir sus primeras unidades, los aurinegros intentarán competir ante un rival que también necesita recuperarse.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Aurora hoy lunes 3 de agosto de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Aurora será el lunes 3 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes del Xelajú MC vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los últimos resultados entre Xelajú MC y Aurora

8 de marzo de 2026 | Aurora 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

20 de enero de 2026 | Xelajú MC 4-0 Aurora | Torneo Clausura

16 de noviembre de 2025 | Aurora 3-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 2-2 Aurora | Torneo Apertura

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