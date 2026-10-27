La fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II sufre varios cambios: partidos que cambian de día y hora

Tres encuentros de la liga colombiana han sido reprogramados tras anuncios de la Dimayor sobre disponibilidad de estadios.

Trofeo de la Liga BetPlay | Vizzor Image

La Liga BetPlay 2026-II está en su cúspide si hablamos del cierre del todos contra todos, pues restan pocas fechas en las que se definen a los clasificados a la siguiente ronda del certamen. Mientras eso llega, la Dimayor dio a conocer varios cambios en la programación de la jornada 17, la cual está cerca de llevarse a cabo.

Si bien ya estaba programada en su mayoría, la entidad por medio de un comunicado dio a conocer ciertas modificaciones que tienen impacto en el calendario. Las razones pasan por la confirmación del encuentro entre Santa Fe y Once Caldas por la Copa BetPlay y por la disponibilidad actual de El Campín.

Tener presente que este sábado 31 de octubre se presenta en el escenario Ryan Castro, motivo por el cual el ‘coloso de la 57’ estará ocupado con los asistentes al concierto. Con ese contexto, Dimayor movió tres partidos de la fecha 17 y se debe mencionar que el cruce entre el ‘León’ y el ‘blanco blanco’ será el domingo 1 de noviembre a las 8:15 p.m., pero en Techo.

Cambios en la programación de la fecha 17 de Liga BetPlay

A continuación relacionamos los partidos que tienen modificaciones debido a lo mencionado anteriormente:

Deportivo Cali vs Boyacá Chicó.

Domingo 1 de noviembre.

Estadio Deportivo Cali.

4:05 p.m.

Domingo 1 de noviembre. Estadio Deportivo Cali. 4:05 p.m. Cúcuta vs Santa Fe.

Miércoles 4 de noviembre.

General Santander.

6:30 p.m.

Miércoles 4 de noviembre. General Santander. 6:30 p.m. Millonarios vs América de Cali.

Miércoles 4 de noviembre.

El Campín.

8:30 p.m.

MÁS INFORMACIÓN: Panorama desolador de Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez en Independiente Medellín

Restante de programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay

Llaneros vs Junior.

Sábado 31 de octubre.

Bello Horizonte.

6:00 p.m.

Sábado 31 de octubre. Bello Horizonte. 6:00 p.m. Independiente Medellín vs Alianza.

Domingo 1 de noviembre.

Atanasio Girardot.

6:10 p.m.

Domingo 1 de noviembre. Atanasio Girardot. 6:10 p.m. Águilas Doradas vs Fortaleza.

Lunes 2 de noviembre.

Estadio Cincuentenario.

4:05 p.m.

Lunes 2 de noviembre. Estadio Cincuentenario. 4:05 p.m. Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional.

Lunes 2 de noviembre.

Estadio Américo Montanini.

8:15 p.m.

Lunes 2 de noviembre. Estadio Américo Montanini. 8:15 p.m. Deportivo Pereira vs Deportes Tolima .

Martes 3 de noviembre.

Hernán Ramírez Villegas.

3:30 p.m.

. Martes 3 de noviembre. Hernán Ramírez Villegas. 3:30 p.m. Deportivo Pasto vs Jaguares.

Miércoles 4 de noviembre.

Departamental Libertad.

7:00 p.m.

Le puede interesar