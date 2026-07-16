Tim Merlier gana la etapa 12 del Tour de Francia tras un cierre accidentado

Isaac del Toro permaneció protegido dentro del UAE Team Emirates, sin asumir riesgos innecesarios en una etapa diseñada para los velocistas

Merlier se lleva una etapa más en el Tour de France | REUTERS/Gonzalo Fuentes

Tim Merlier conquistó la etapa 12 del Tour de Francia 2026 después de un cierre marcado por ataques, averías mecánicas y una caída que encendió las alarmas en los últimos metros. El corredor del Soudal Quick-Step apareció en el momento exacto para superar al tren del Alpecin y quedarse con la victoria en el recorrido entre Dole y Belfort.

La jornada comenzó a gran velocidad, con varios intentos de escapada desde los primeros kilómetros. Julian Alaphilippe y Marco Haller probaron fortuna, pero fueron neutralizados, antes de que Baptiste Veistroffer lograra abrir una diferencia sobre el pelotón y se convirtiera en el principal protagonista de la primera mitad de la etapa.

Veistroffer ganó el sprint intermedio y también sumó puntos en los puertos de montaña de cuarta categoría. Más tarde recibió la compañía de Damiano Caruso, Matteo Vercher y Ewen Costiou, aunque el pelotón mantuvo la diferencia bajo control y nunca permitió que la fuga construyera una ventaja definitiva.

La carrera entró en una fase de máxima tensión en los últimos 50 kilómetros. Veistroffer y Costiou fueron los últimos sobrevivientes de la escapada inicial, mientras corredores como Quinn Simmons, Filippo Ganna, Fred Wright y Alex Kirsch intentaron reorganizar un nuevo grupo delantero. A 28 kilómetros de la meta, la diferencia ya era de apenas 15 segundos.

El pelotón terminó por neutralizar la fuga a 19 kilómetros del final y abrió la puerta para una sucesión de ataques. Mathias Vacek cruzó primero el último puerto del día, mientras Kevin Vauquelin, Michel Hessmann y John Degenkolb buscaron sorprender con movimientos desde lejos. Kasper Asgreen y Mattias Skjelmose también probaron, pero ninguno consiguió romper el control del grupo principal.

Isaac del Toro permaneció protegido dentro del UAE Team Emirates, sin asumir riesgos innecesarios en una etapa diseñada para los velocistas. El mexicano se mantuvo dentro del pelotón, atento a los cortes y a las posibles caídas, en una jornada donde la prioridad fue conservar posición y llegar sin contratiempos a Belfort.

La definición estuvo marcada por el orden del Soudal Quick-Step, que logró colocar a Merlier en una posición ideal para disputar el embalaje. El Alpecin buscaba imponer su tren en los últimos kilómetros, pero el belga encontró el espacio, aceleró en el instante preciso y confirmó su potencia para quedarse con la etapa.

El cierre también dejó preocupación por Fernando Gaviria, quien sufrió una caída en la definición y presentó aparentes molestias en la clavícula. Mientras se espera una evaluación médica sobre el colombiano, Merlier celebró una victoria construida con paciencia y precisión en una jornada que parecía destinada a un sprint, pero que terminó ofreciendo ataques, incidentes y dramatismo hasta la línea de meta.

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