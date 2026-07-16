Comunicaciones quiere volver a ser campeón y Fantasma Figueroa suma dos futbolistas a prueba

Los Cremas siguen moviendo el mercado antes del Apertura 2026.

Comunicaciones sigue pensando en refuerzos | @CremasOficial

Comunicaciones entra en la recta final de su preparación para el Torneo Apertura 2026 con un objetivo claro: volver a pelear por el título de la Liga Nacional de Guatemala. Mientras el cuerpo técnico trabaja para mejorar el rendimiento del equipo tras una exigente pretemporada, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa también aprovecha estos días para evaluar nuevas alternativas de cara al inicio del campeonato.

El conjunto crema continúa entrenándose en el estadio Cempro, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, donde además de afinar los últimos aspectos futbolísticos, el entrenador chileno tiene bajo observación a dos jugadores que buscan ganarse un lugar en el plantel para la nueva temporada.

Según información de Guatefutbol.com, se trata de Jonathan García y Mario Hernández, quienes comenzaron a trabajar con Comunicaciones desde el pasado lunes. Ambos llegaron procedentes de Huehuetecos FC y se incorporaron de inmediato a las prácticas con el objetivo de convencer al cuerpo técnico durante este período de evaluación.

Los dos futbolistas cuentan con experiencia en el fútbol guatemalteco, un aspecto que juega a su favor en la búsqueda de un contrato. En el caso de Mario Hernández, además, existe un dato particular: el defensor se formó en las divisiones inferiores de Municipal, por lo que ahora podría convertirse en nuevo jugador del máximo rival de los escarlatas.

Cosas por mejorar en Comunicaciones

El “Fantasma” Figueroa considera que todavía hay margen para reforzar algunas posiciones antes del inicio del torneo. Por ese motivo, aprovechará las últimas sesiones de entrenamiento para observar el desempeño de ambos jugadores y determinar si encajan en la idea futbolística que pretende implementar durante el semestre.

La decisión no dependerá únicamente del entrenador. En los próximos días, el cuerpo técnico y la junta directiva analizarán el rendimiento de García y Hernández antes de definir si reciben una oferta para incorporarse oficialmente a la plantilla que disputará el Apertura 2026. Comunicaciones llega a esta etapa de la preparación con la presión de recuperar protagonismo en el campeonato nacional. Después de una pretemporada marcada por resultados adversos en algunos amistosos, el club busca fortalecer su plantel y ofrecerle más variantes a Marco Figueroa para competir nuevamente por los primeros lugares.

Con el debut oficial cada vez más cerca, los Cremas no cierran la puerta a nuevas incorporaciones. Jonathan García y Mario Hernández intentarán aprovechar esta oportunidad para convencer al “Fantasma” y convertirse en los últimos refuerzos de un equipo que aspira a dejar atrás las dudas de la pretemporada y volver a luchar por el campeonato.

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