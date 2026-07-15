Pico y placa en Bogotá para este 16 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este jueves 16 de julio de 2026.

Estos son los vehículos a los que les aplica el pico y placa. | @Bogota

Se va acercando el fin de semana. Han sido jornadas laborales donde el tráfico se endurece en Bogotá, por lo que es importante cumplir la restricción de pico y placa que se efectúa a diario. Es por esto que, en Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber al respecto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves 16 de julio

Para este jueves, según la normativa, el pico y placa le da restricción a las matrículas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán luz verde para circular por las calles de Bogotá.

Horario del pico y placa en Bogotá

No hay ninguna modificación a la fecha. Si le toca guardar su vehículo, debe anotar que la medida rige entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Durante el día evite usar el automóvil para evitar sanciones.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Todavía las motos siguen fuera de la norma, sin olvidar otros vehículos alternativos como las bicicletas y patinetas. Si usted necesita salir y le toca pico y placa, tendrá que pagar el método solidario. Por otro lado, los transportes de servicios médicos, prensa y condición de discapacidad están exentos de la norma.

Las sanciones que hay por incumplir el pico y placa

Si usted viola la norma, se expone a un comparendo de $875.452 pesos colombianos. Eso no es todo, pues a eso debe sumarle el desgaste y otros valores por el servicio de grúa, el traslado a patios y parqueadero.

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