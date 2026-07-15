‘It’s Coming Home’: origen del cántico que impulsa a Inglaterra en el Mundial 2026

El cuadro de los Tres Leones no gana un título oficial desde la Copa del Mundo de 1966; es decir, hace 60 años

Inglaterra busca su segunda Copa del Mundo en este 2026 | Reuters

La canción ‘It’s Coming Home‘ volvió a acompañar a la selección de Inglaterra durante su recorrido en la Copa del Mundo 2026. El cántico se escucha entre los aficionados, aparece en banderas y circula en redes sociales cada vez que los Tres Leones se acercan a las rondas decisivas. Más que una afirmación sobre la conquista del trofeo, la frase representa la mezcla de esperanza, frustración e ilusión que ha marcado la relación de los seguidores ingleses con su selección.

El origen se encuentra en 1996, cuando Inglaterra organizó la Eurocopa y presentó la canción ‘Three Lions‘. El tema fue creado por los comediantes David Baddiel y Frank Skinner junto con Ian Broudie, integrante de The Lightning Seeds. La composición apareció durante el aniversario número 30 del Mundial ganado por Inglaterra en 1966 y tomó como referencia el lema del torneo europeo, que anunciaba el regreso del fútbol a su lugar de origen.

La expresión ‘Football’s Coming Home’, de la cual surgió el cántico, hacía referencia inicialmente a que un torneo internacional volvía al país donde se establecieron las reglas del fútbol moderno. Con el paso de los años, los aficionados reinterpretaron la frase como el deseo de que la Copa del Mundo regrese a las vitrinas o que la Eurocopa aparezca en su palmarés. Sin embargo, la letra original no transmitía seguridad absoluta, sino que recordaba eliminaciones, oportunidades perdidas y la posibilidad de volver a intentarlo.

La canción se convirtió en el himno no oficial de Inglaterra después de alcanzar el primer lugar de popularidad en Reino Unido durante 1996. Una nueva versión fue publicada para el Mundial de Francia 1998 y el tema volvió a encabezar las listas, algo que fortaleció su vínculo con la selección. Desde entonces, el estribillo aparece en Mundiales y Eurocopas sin importar el resultado anterior, como una forma de mantener la expectativa de terminar con la espera.

En esta Copa del Mundo 2026, ‘It’s Coming Home’ no es la única canción que acompaña la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel, ya que después de cada triunfo suena la canción de ‘Wonderwall’ de Oasis y ‘Hey Jude’ de The Beatles, sobre todo con las grandes actuaciones de Jude Bellingham.

¿Cuándo fue el último título oficial de la selección de Inglaterra?

La selección varonil mayor de Inglaterra no gana una competencia oficial desde el 30 de julio de 1966. Aquel día derrotó 4-2 a la extinta Alemania Federal después de tiempos extra en la final de la Copa del Mundo, disputada en Wembley. Geoff Hurst anotó tres goles y Martin Peters completó el marcador que le dio a los ingleses el único campeonato mundial de su historia. En 2026, la espera es de 60 años y mantiene la ilusión de terminar con ella.

Inglaterra estuvo cerca de finalizar la sequía en las dos Eurocopas anteriores: perdió ante Italia en penales en la final disputada en 2021 y cayó 2-1 frente a España en 2024. Los oros olímpicos de 1900, 1908 y 1912 suelen aparecer ligados al fútbol inglés, pero fueron obtenidos por equipos que representaron a Gran Bretaña, por lo que no se contabilizan como títulos de la selección mayor de Inglaterra.

Inglaterra vs Argentina: horario y dónde ver la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra enfrentará a Argentina el miércoles 15 de julio por el segundo boleto a la final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio Atlanta. Los ingleses llegaron a esta instancia después de vencer 2-1 a Noruega, mientras que Argentina superó 3-1 a Suiza en tiempos extra.

La semifinal podrá verse en México por Canal 5, Azteca 7 y la plataforma ViX. Además, en Claro Sports tendremos la mejor información de todo lo que suceda en el encuentro en territorio estadounidense. Si Inglaterra consigue avanzar, el cántico ‘It’s Coming Home’ volverá a concentrar la esperanza de una afición que busca su primera final mundialista en seis décadas.

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