Argentina y el sufrimiento para llegar a semifinales del Mundial 2026

La albiceleste superó a Cabo Verde y Suiza en tiempo extra y sobre la hora dio la vuelta al marcador ante Egipto; ahora enfrenta a Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo

La palabra sufrimiento describe el paso de la selección de Argentina en la ronda de eliminación directa del Mundial 2026: un gol milagroso al minuto 93, tiempo extra y polémica han acompañado a la ‘Scaloneta’ previo a las semifinales ante Inglaterra de este miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta.

La fase de grupos fue una luna de miel, con Leo Messi como protagonista, marcando seis de los ocho goles que consiguió la albiceleste para terminar como líderes del Grupo J.

En la segunda ronda se vieron sorprendidos por la debutante Cabo Verde, que llevó el partido hasta el tiempo extra; un descuido permitió que Argentina avanzara con un gol sobre la hora.

Contra Egipto, las plegarias y los brazos al cielo volvieron a ser protagonistas entre los hinchas argentinos. El equipo estuvo abajo 2-0 hasta 10 minutos antes del final, pero Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández, al minuto 93, dieron el pase a los sudamericanos en un partido rodeado de polémica por decisiones arbitrales y quejas del conjunto egipcio.

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Cuartos de final y polémicas abiertas

En cuartos de final ante Suiza, la historia parecía distinta: Mac Allister dio tranquilidad al minuto 10, pero en Argentina la tormenta vino después de la calma, y un empate al minuto 67 llevó el partido al tiempo extra. Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el pase a la semifinal, aunque la expulsión de Embolo abrió la puerta a nuevas polémicas que han acompañado a la albiceleste desde su llegada a Estados Unidos.

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El miércoles en Atlanta los espera un nuevo capítulo ante un viejo conocido: Inglaterra, un duelo en el que la polémica ya está presente incluso antes del silbatazo inicial.

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