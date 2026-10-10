Once Caldas vs Llaneros, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Once Caldas y Llaneros en el Estadio Palogrande de Manizales por la fecah 14 del FPC.

Once Caldas vs Llaneros, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Once Caldas vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy 9 de octubre de 2026?

El partido entre el ‘blanco blanco’ y el conjunto de ‘la media Colombia’ válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande de Manizales, dará inicio a partir de las 8:10 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:10 de la noche.

Alineaciones Once Caldas vs Llaneros: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto; Michael Barrios, Andrés Roa, Jáder Quiñones, Felipe Gómez y Jefry Zapata. D.T.: Carlos Valencia.

Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto; Michael Barrios, Andrés Roa, Jáder Quiñones, Felipe Gómez y Jefry Zapata. Llaneros: Roameth Romaña; Brandon Chury, Howell Mena, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Juan Castilla; Kelvin Osorio, Juan José Ramírez, Jhon Vásquez, Frank Castañeda y Carlos Barreiro. D.T.: José García.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Once Caldas tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por historia, jerarquía y plantel. Los manizalitas son decimosegundos de la tabla de posiciones con 13 puntos en 12 partidos jugados.

Por su parte, Llaneros ha tenido una temporada bastante interesante, pero en condición de visitante no ha tenido sus mejores resultados. Los de ‘la media Colombia’ tiene 14 puntos en 12 partidos disputados.

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