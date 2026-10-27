Se inaugura con éxito la Liga El Dorado, liderada por Carlos ‘La Roca’ Sánchez

El Estadio Héctor ‘El Zipa’ González albergó la jornada inaugural de la nueva competencia.

Inicio de la Liga El Dorado | Foto: suministrada

Con cantos, la presencia de familiares e ilusión de los niños, inició oficialmente la Liga El Dorado en Zipaquirá el pasado domingo. Se trata de la nueva competición de fútbol profesional independiente a la FCF, fundada bajo la presidencia de Carlos ‘La Roca’ Sánchez, exjugador con pasado en la Selección Colombia. La iniciativa espera darle un nuevo aire e integrar el talento de las regiones en el país.

La jornada fue emotiva en todo sentido. Desde la interpretación a capela del himno nacional por parte de Alejandra Duarte. El encuentro inaugural no solo involucró a los jóvenes presentes, sino a la economía local. Vendedores de alimentos aprovecharon la presencia masiva de público.

En efecto, más de mil espectadores acudieron al estadio Héctor ‘El Zipa’ González. El duelo que abrió el telón de la Liga El Dorado fue igualdad 1-1 entre Zipaquirá FC y León OP10, el club que preside Ómar Sebastián Pérez, exfutbolista argentino e ídolo de Independiente Santa Fe.

Para Sánchez, la Liga El Dorado nace como una posibilidad para visibilizar el talento colombiano. “Hace 24 años me fui del país en busca de una oportunidad para jugar fútbol profesional, porque esa posibilidad no llegó en Colombia, se dio en Uruguay. La Liga El Dorado es una puerta que se abre para mostrar el talento, y sobre todo que ese talento se quede en el país y pueda crecer”, afirmó el fundador.

La función de la Liga va orientada a construir una plataforma deportiva que permita expandir posibilidades y oportunidades para clubes. Por lo pronto, en esta primera edición, son siete los participantes: Racing Club Fusagasugá, Guajira Fútbol Club, León OP10, Inter de Santander, Zipa Fútbol Club, Caquetá Club Deportivo y Huila Fútbol Club.

La competencia se desarrollará, en principio, con el sistema de todos contra todos. Los dos equipos mejor clasificados tendrán un duelo cumbre, de ida y vuelta, en aras de definir el primer ganador de la edición de la Liga.

“La Liga El Dorado expresa su profundo agradecimiento a los aficionados y familias que llenaron de entusiasmo las tribunas de Zipaquirá; a los clubes y futbolistas que han confiado en esta iniciativa; a las autoridades locales, colaboradores, organizadores y aliados que hicieron posible su lanzamiento. Su respaldo representa un estímulo y, al mismo tiempo, una responsabilidad para continuar construyendo una competición seria, organizada y sostenible”, reseñó la Liga en un comunicado oficial.

Para ‘La Roca’ Sánchez, mundialista en dos oportunidades, integró el programa Leyendas de la FIFA. Cabe recordar que asume la presidencia de la Institución de Fútbol Asociado (IFA). El desafío para él es llevar las emociones de la Liga a nuevas regiones, bajo el lema de que todas las zonas del país merecen su propio escenario.

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