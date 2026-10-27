Cobán Imperial vs Suchitepéquez en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial Suchitepéquez, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial recibe a Suchitepéquez por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro importante para dos equipos que buscan mejorar su posición en la tabla. Los Príncipes Azules intentarán prolongar su recuperación y acercarse a los puestos de clasificación, mientras los Venados necesitan reencontrarse con la victoria para reducir la distancia con sus rivales y dejar de ceder terreno en el fondo.

Cobán Imperial ocupa el noveno lugar con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de Ramiro Cepeda viene de superar 3-1 a Marquense como local y atraviesa un momento favorable después de un inicio complicado: ganó cuatro de sus últimos seis partidos. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar nuevamente la localía para seguir escalando posiciones y meterse en la pelea por uno de los boletos a la fase final.

Por su parte, Suchitepéquez está en el último puesto con nueve unidades, tras un triunfo, seis empates y nueve derrotas. El conjunto de Domingo Zalazar llega después de igualar 2-2 ante Aurora como local y solamente perdió uno de sus últimos cuatro encuentros, aunque necesita transformar los empates en victorias. Su único triunfo del campeonato fue precisamente ante Cobán Imperial, al que venció 3-2 el pasado 28 de agosto. Los Venados intentarán repetir ese resultado para recortar diferencias y mejorar su cosecha de puntos de cara a la lucha por la permanencia en la tabla acumulada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Suchitepéquez de la jornada 17 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Suchitepéquez será el miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Suchitepéquez hoy

Ni Cobán Imperial ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Domingo Zalazar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis De León, Michael Moreira, Eduardo Soto, Selvin Tení, Darwin Torres; Yeltsin Álvarez, Diego Chen, Byron Leal, Janderson Pereira; y Lester Ical. DT: Ramiro Cepeda.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Dany Rodas, César Madrid, Nery Cabrera, Mafre Icuté; Marco Rivas, Armando Zamorano, Denis Herrera; Fabricio González, Carlos Artola y Alejandro Galindo. DT: Domingo Zalazar.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Suchitepéquez en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Suchitepéquez:

28 de agosto de 2026 | Suchitepéquez 3-2 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 29 de abril de 2018 | Suchitepéquez 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 3 de marzo de 2018 | Cobán Imperial 4-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 22 de octubre de 2017 | Cobán Imperial 2-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 20 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 2-2 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2017

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