¿Más especial que ganar en Mónaco? Checo Pérez revela sus carreras favoritas en F1

El tapatío alcanzará las 300 carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario donde consiguió uno de los podios más importantes de su trayectoria

Checo Pérez elige sus tres Grandes Premios favoritos en F1. | Alejandra Suárez

Sergio ‘Checo’ Pérez está a punto de alcanzar los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1, una cifra que lo colocará entre los siete pilotos con más carreras disputadas en la historia de la categoría. El mexicano cumplirá esta marca el próximo domingo 1 de noviembre, durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A unos días de este acontecimiento, el piloto de Cadillac compartió con Claro Sports cuáles son las tres carreras más importantes de su trayectoria. Aunque cuenta con seis victorias en la Fórmula 1, el tapatío eligió como su momento favorito un tercer lugar que consiguió frente a la afición mexicana.

“Mis mejores tres Grandes Premios han sido, en número uno mi primer podio en México (tercer lugar en 2021), en segundo cuando conseguí mi primera victoria de la Fórmula 1 (Gran Premio de Sakhir 2020) y el tercero cuando gané en Mónaco (2022)”, declaró Checo Pérez a Claro Sports.

1. Gran Premio de México 2021: su primer podio en casa

El 7 de noviembre de 2021 quedó marcado en la trayectoria de Sergio Pérez, quien se convirtió en el primer piloto mexicano en subir al podio de la Fórmula 1 en una carrera disputada en su país. Al volante de Red Bull, Checo terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, detrás de su compañero Max Verstappen, ganador de la competencia, y Lewis Hamilton, quien ocupó el segundo puesto.

El mexicano comenzó desde la cuarta posición y aprovechó los incidentes de la primera vuelta para instalarse en el tercer lugar. Durante las detenciones en pits de sus rivales, Pérez llegó a liderar el Gran Premio de México, un hecho que ningún piloto nacional había conseguido anteriormente.

En las últimas vueltas, Checo redujo la diferencia con Hamilton y buscó arrebatarle el segundo puesto. Aunque no logró superarlo, cruzó la meta a poco más de un segundo del británico y celebró su tercer lugar ante miles de aficionados en la zona del Foro Sol, uno de los momentos que más recuerda de su carrera.

2. Gran Premio de Sakhir 2020: la primera victoria de Checo Pérez en F1

El 6 de diciembre de 2020, Sergio Pérez consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 después de 190 carreras. El mexicano logró el triunfo con Racing Point en el circuito de Bahréin, después de protagonizar una recuperación que comenzó desde el último lugar.

En la primera vuelta, Checo sufrió un contacto con Charles Leclerc que provocó un trompo y lo obligó a entrar a pits. El incidente lo mandó al fondo de la clasificación, pero consiguió recuperar posiciones hasta colocarse entre los protagonistas de la competencia.

Los problemas de Mercedes durante sus paradas en boxes, además de una ponchadura de George Russell, abrieron el camino para que Pérez tomara el liderato. El mexicano aprovechó la oportunidad, mantuvo el ritmo y cruzó la meta por delante de Esteban Ocon y Lance Stroll.

Con ese resultado, Checo terminó con una sequía de 50 años sin victorias mexicanas en Fórmula 1, desde el triunfo de Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica de 1970. La victoria también llegó cuando su futuro en la categoría era incierto, después de que Racing Point anunciara su salida al término de aquella temporada.

3. Gran Premio de Mónaco 2022: la victoria en las calles de Montecarlo

La tercera carrera que eligió Checo Pérez fue el Gran Premio de Mónaco del 29 de mayo de 2022, donde consiguió su tercera victoria en Fórmula 1 y la primera en el circuito urbano de Montecarlo.

El mexicano arrancó desde la tercera posición, detrás de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz. La lluvia retrasó el inicio de la competencia y obligó a los equipos a modificar sus estrategias. Red Bull llamó a Pérez a boxes para colocar neumáticos intermedios en la vuelta 17, una decisión que le permitió ganar terreno frente a sus rivales.

La posterior transición a neumáticos para pista seca y las decisiones de Ferrari colocaron al tapatío en la primera posición. Después de una bandera roja por el accidente de Mick Schumacher, Checo defendió el liderato frente a Carlos Sainz y Max Verstappen, quienes lo presionaron durante las últimas vueltas.

Pérez cruzó la meta con una ventaja de 1.154 segundos sobre Sainz y se convirtió en el primer mexicano en ganar el Gran Premio de Mónaco. La imagen de Checo en lo más alto del podio de Montecarlo se sumó a los momentos que definieron su etapa con Red Bull.

Ahora, con 15 años de trayectoria en la Fórmula 1, seis victorias y 39 podios, Checo Pérez se prepara para disputar su carrera número 300. El escenario será nuevamente México, el mismo circuito donde vivió el momento que considera el mejor de su paso por la máxima categoría del automovilismo.