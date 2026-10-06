Huracán Nolo se convierte en Tifón: ¿Qué significa, cuál es su ubicación ahora y cuál es su trayectoria?

Te mantenemos informado sobre dónde se encuentra y los efectos contra México de parte de Nolo

De huracán a tifón, ¿cuál es la diferencia? | @SasslaClimaMx

El Huracán Nolo cambió oficialmente de clasificación y pasó a ser tifón después de cruzar la Línea Internacional de Cambio de Fecha en el Océano Pacífico. El fenómeno no implicó el nacimiento de un nuevo sistema ni una transformación meteorológica repentina: se trata del mismo ciclón tropical, pero ahora se encuentra en una región del planeta donde este tipo de sistemas reciben otro nombre.

Nolo llegó a este punto después de una trayectoria marcada por cambios de intensidad. El ciclón rozó Hawái como huracán, posteriormente perdió fuerza hasta convertirse en tormenta tropical y después volvió a intensificarse. Antes de cruzar la línea internacional era un huracán categoría 3, con vientos sostenidos de alrededor de 185 kilómetros por hora.

La transición de huracán a tifón es poco común debido a que un ciclón debe recorrer una distancia considerable sobre el Pacífico y conservar suficiente intensidad para cruzar de una cuenca meteorológica a otra. El antecedente más reciente ocurrió en 2023 con Dora, que también atravesó la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

¿Por qué el huracán Nolo se convirtió en Tifón? Esto sabemos del extraño fenómeno

Nolo se convirtió en tifón porque cruzó la Línea Internacional de Cambio de Fecha y entró al Pacífico Norte occidental. La denominación de un ciclón tropical depende de la región en la que se encuentre y no de una diferencia en la estructura básica del fenómeno.

Los sistemas con vientos sostenidos superiores a 119 kilómetros por hora reciben el nombre de huracán en el Atlántico Norte y en los sectores oriental y central del Pacífico Norte. En cambio, cuando un ciclón con esa intensidad se encuentra en el Pacífico Norte occidental se utiliza el término tifón. En otras regiones, como el océano Índico y el Pacífico Sur, se les denomina de manera general ciclones tropicales.

#DatoSASSLA 💡 | "De Huracán a Tifón": lo mismo pero con distinto nombre 🌀😵‍💫 El #HuracánNolo (Cat. 3) cruzó ya el Meridiano 180° (Línea Internacional del Tiempo), provocando un cambio automático en su denominación: ahora es el #TifónNolo. 1/3 https://t.co/WZ7ksycuWc — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 5, 2026

Por ello, Nolo no dejó de ser un ciclón tropical ni experimentó una modificación causada directamente por cruzar esa línea imaginaria. El cambio fue principalmente geográfico y de nomenclatura: el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dejó de tener la responsabilidad principal de seguimiento y el sistema pasó al área vigilada por las agencias meteorológicas del Pacífico occidental. El NHC emitió su último aviso cuando Nolo alcanzó los 180 grados de longitud el 4 de octubre.

Huracán Nolo se convirtió en Tifón: trayectoria y ubicación

Antes del cambio de denominación, Nolo se encontraba el 4 de octubre cerca de los 24.2 grados de latitud norte y 180 grados de longitud, aproximadamente 640 kilómetros al oeste-suroeste de Lisianski Island. En ese momento mantenía vientos máximos sostenidos de 185 km/h y avanzaba hacia el oeste a aproximadamente 28 km/h.

Ya como tifón, Nolo continuó desplazándose hacia el oeste por aguas abiertas del Pacífico. De acuerdo con información basada en datos de la Agencia Meteorológica de Japón, durante el 5 de octubre alcanzó una presión mínima cercana a 950 hPa y vientos de hasta 95 nudos, aproximadamente 176 km/h.

Para la mañana del 6 de octubre, el centro de Nolo se encontraba alrededor de los 25.7 grados norte y 173 grados este, todavía sobre el Pacífico occidental y lejos de zonas pobladas. Se desplazaba hacia el oeste a alrededor de 26 km/h. Los pronósticos contemplaban una trayectoria inicialmente hacia el oeste y posteriormente un giro gradual hacia el noroeste, con tendencia a debilitarse conforme avanzara hacia aguas ubicadas al sur de Japón.

Por ahora, Nolo no representa una amenaza inmediata para tierra firme. John Cangialosi, especialista del Centro Nacional de Huracanes, explicó que el ciclón se encuentra sobre una extensa zona oceánica, por lo que puede conservar una intensidad importante sin acercarse de momento a áreas habitadas.

¿Qué es un Tifón y cuáles son sus efectos?

Un tifón es un ciclón tropical intenso que se desarrolla o se encuentra en el Pacífico Norte occidental. Meteorológicamente pertenece al mismo tipo de fenómeno que un huracán: ambos son sistemas de baja presión que obtienen energía de las aguas cálidas del océano y pueden producir fuertes vientos, lluvias, oleaje elevado y marejada ciclónica.

La principal diferencia está en la zona geográfica y el nombre utilizado. En el Atlántico y el Pacífico oriental y central se habla de huracanes; en el Pacífico occidental se les llama tifones. Un ciclón alcanza esta denominación cuando sus vientos máximos sostenidos superan aproximadamente los 119 km/h.

Entre sus posibles efectos se encuentran rachas capaces de causar daños a construcciones y vegetación, precipitaciones intensas, inundaciones, deslaves, oleaje elevado y marejada ciclónica cuando el sistema se acerca a tierra. La intensidad de estos impactos depende de la fuerza, tamaño, velocidad y trayectoria del ciclón.

En el caso de Nolo, la situación es distinta porque su trayectoria permanece sobre una amplia región del Pacífico y no se encuentra cerca de zonas habitadas. Los pronósticos señalan que seguirá avanzando hacia el oeste antes de girar hacia el noroeste y perder fuerza gradualmente.