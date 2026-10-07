Rating Colombia del 6 de octubre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo le gana el partido a la Selección Colombia

Los colombianos en sus hogares sintonizaron en su mayoría el programa musical, inclusive por encima del partido de la ‘Tricolor’.

Yo Me Llamo, programa de entretenimiento | Caracol TV

El martes 6 de octubre vino acompañado de bastante actividad en la televisión, pues hubo variedad de programas que incluían el amistoso de la Selección Colombia contra Perú. Más allá de eso, las personas en sus hogares sintonizaron más el entretenimiento que el evento deportivo, según se registra en una reciente métrica.

Rating en Colombia del 6 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 20,2199 %. Colombia vs Perú, Gol Caracol | Caracol TV | 18,8782 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 9,5556 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,4441 %. María La Caprichosa | Caracol TV | 8,1592 %. Previa Colombia vs Perú Gol Caracol | Caracol TV | 7,9536 %. Ciudad Lejana | Caracol TV | 6,5753 %. Destinos Cruzados | Caracol TV | 6,5237 %. Colombia vs Perú | Canal RCN | 6,4607 %. Alas Rotas | Caracol TV | 5,8912 %.

Programación de fútbol para este miércoles, 7 de octubre de 2026

4:00 p.m. | Leones vs Barranquilla FC | Torneo BetPlay.

5:00 p.m. | Boca Juniors Cali vs Unión Magdalena | Torneo BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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