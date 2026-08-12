Rating Colombia del 11 de agosto de 2026, según CNC: Los colombianos no dejan de ver ‘Yo Me Llamo’

Caracol TV se destacó durante la cobertura del terremoto en Colombia, mientras los realities continúan liderando las preferencias de los televidentes.

Yo Me Llamo Colombia | Caracol Televisión.

El terremoto que sacudió a Colombia dejó graves consecuencias en ciudades y regiones como Cali, Pereira, Manizales y Chocó, entre otras zonas afectadas por la emergencia. Mientras los organismos de socorro atendían la tragedia, millones de colombianos siguieron de cerca las noticias a través de la televisión, con Caracol TV como uno de los principales referentes de información durante la jornada.

En Claro Sports les contamos cómo se comportó el rating de la televisión colombiana y cuáles fueron los programas que lograron captar la atención de los televidentes. A pesar de la emergencia, los realities continúan teniendo un lugar importante entre las preferencias de la audiencia nacional.

Rating en Colombia del 11 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,61% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 13,25% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,86% Masterchef Celebrity – RCN | 6,91% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,17% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 5,93% Noticias RCN PRM – RCN | 5,44% Noticias Caracol Avance – Caracol TV | 4,84% Noticias Caracol am – Caracol TV | 4,83% Noticias Caracol Avance – Caracol TV | 4,30%

Programación de fútbol para este miércoles, 12 de agosto de 2026

5:00 p.m. | Palmeiras vs Cerro Porteño – Copa Libertadores

5:00 p.m. | Platense vs Coquimbo – Copa Libertadores

5:00 p.m. | Bragantino vs Atlético MG – Copa Sudamericana

5:00 p.m. | Tigre vs Montevideo City – Copa Sudamericana

7:30 p.m. | Cruzeiro vs Flamengo – Copa Libertadores

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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