Everton supera a un Newcastle que enciende dudas rumbo a la nueva temporada

Thierno Barry, Iliman Ndiaye y Tyrique George marcaron para los Toffees, mientras Harvey Barnes descontó para Newcastle en la recta final

Everton vence 3-1 al Newcastle en amistoso | Reuters

Everton derrotó 3-1 al Newcastle en un partido amistoso de pretemporada disputado en Escocia, dentro de la preparación de ambos equipos rumbo al inicio de sus respectivas competencias oficiales. El conjunto dirigido por David Moyes construyó la ventaja desde el primer tiempo y terminó resolviendo el encuentro con tres goleadores distintos.

El marcador se abrió al minuto 27 por conducto de Thierno Barry. El atacante avanzó a velocidad y, después de ser desarmado, el rebote quedó en los pies de Harrison Armstrong, quien abrió el balón hacia la izquierda para el propio Barry. El delantero ingresó al área y definió con un zurdazo cruzado para colocar el 1-0.

Everton aumentó la diferencia al 36, cuando Iliman Ndiaye convirtió desde el punto de penalti. El futbolista ejecutó con la pierna derecha hacia el costado izquierdo de Mark Travers, mientras el guardameta se lanzó hacia el lado contrario, para establecer el 2-0 antes del descanso. Fue una pena máxima polémica tras supuesta infracción sobre Kiernan Dewsbury-Hall.

La tercera anotación llegó al minuto 73 mediante Tyrique George. El atacante inició la acción por el sector izquierdo, enganchó hacia el centro y filtró un pase a profundidad antes de recibir nuevamente el balón en las inmediaciones del área. Tras realizar una recepción dirigida, remató con la pierna derecha para superar a Travers y colocar el 3-0.

Newcastle consiguió descontar al minuto 85. Jacob Murphy avanzó por el costado derecho y envió una diagonal hacia el segundo poste, donde Harvey Barnes apareció para empujar el balón y establecer el 3-1 definitivo. El equipo dirigido por Matthias Jaissle no encontró otra oportunidad para reducir la diferencia antes del silbatazo final.

Los Toffees llegaron al encuentro después de haber disputado cinco partidos durante su pretemporada y de caer 3-1 frente al Stuttgart de Alemania. Antes habían enfrentado a Dundee, Bolton Wanderers, Stoke City y Hamburger SV. Las Urracas, por su parte, venía de derrotar 2-1 al Valencia después de haber vencido 3-0 al Darlington, empatado 1-1 con Gateshead y perdido 4-1 ante Bristol City.

La preparación continuará para ambos clubes el sábado 15 de agosto. Everton tendrá como siguiente rival al Lille, mientras Newcastle enfrentará al Bayer Leverkusen. Los dos equipos utilizarán esos compromisos para continuar sumando minutos antes del inicio de la actividad oficial.

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