¡Línea perfecta! Colombia se corona rey supremo del bowling en Santo Domingo 2026

Colombia se coronó campeón absoluto del bowling de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con un total de 13 medallas obtenidas.

Colombia, campeón de Bowling | Comité Olímpico Colombiano

Colombia dio un contundente golpe de autoridad en el bowling de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La delegación ‘tricolor’ no paró nunca de celebrar en este deporte y se consolidó como potencia en los bolos. Tanto en la rama femenina como masculina, los triunfos, medallas y alegrías fueron más que constantes.

Desde el lunes 27 de julio al viernes 31 de agosto se llevaron a cabo las múltiples competencias de este deporte en Plaza Bolera de Santo Domingo, República Dominicana. En total, Colombia se adjudicó 13 medallas en el bowling de este certamen, siete preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

Jaime González, Juan Hernández, Alfredo Quintana, Edwar Rey, Óscar Rodríguez, Sebastián Salazar, Sara Duque, Juliana Botero, Clara Guerrero, Juliana Franco, María José Rodríguez y Laura Plazas. Fueron los atletas que integraron el equipo de Colombia en los bolos de los Juegos Centroamericanos 2026.

Medallistas de Colombia en el bowling de los Juegos Centroamericanos 2026

Medallistas de oro

En el día 1 de las competencias de los bolos, Clara Guerrero advirtió lo que sería la participación colombiana. En la modalidad individual se colgó la medalla de oro con un puntaje de 1382. La colombiana de 44 años, se bañó en oro después de ganarle a Kamilah Dammers de Aruba por tan solo un punto. Mismo resultado que obtuvo con Juliana Franco en los dobles. Por su parte, en los hombres, Óscar Rodríguez se quedó con el primer lugar en la prueba individual.

El tercer día de acción también le dio alegrías a Colombia. Nuevamente en la rama femenina, María José Rodríguez, Clara Guerrero y Juliana Franco, le dieron la presea dorada al país ‘cafetero’ en la modalidad de tríos. Luego, en la última jornada de competencias, María José Rodríguez se coronó campeona en el evento total. Junto a ella e incluyéndola, el equipo femenino también se consolidó campeón absoluto y en la rama masculina, también por equipos, la ‘tricolor’ se quedó con la presea de oro.

Medallistas de plata

Los segundos lugares también se tiñeron de amarillo, azul y rojo en su mayoría. Eso sí, todas las medallas de plata obtenidas por Colombia en el bowling fueron producto de la rama femenina. Juliana Franco fue segunda en el total del evento. Juliana Botero tuvo el mismo puesto en la prueba individual y además en compañía de María José Rodríguez se bañaron en plata en los dobles. Sumado a esto, la modalidad de tríos vio como Sara Duque, Laura Plaza y la misma Juliana Franco se montaron al segundo lugar del podio.

Medallistas de bronce

Tal como ocurrió en los metales plateados, las medallas de bronce también fueron obra de las mujeres. Sara Duque se quedó con el tercer lugar en el total del evento y Clara Guerrero cerró el podio en la prueba individual. Una rama femenina que barrió con todas sus rivales en Santo Domingo 2026.

Así las cosas, Colombia se coronó campeón absoluto del bowling de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Siete medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, le dieron el título con un ventaja de seis preseas ante México. En cuestión de oros, Colombia tuvo una ventaja de cinco metales.

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