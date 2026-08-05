El aviso de Ismael Rescalvo pese al gran momento de Alajuelense en la Copa Centroamericana

Gran triunfo del equipo en su visita al Diriangén.

Alajuelense ganó en terreno de Diriangén | Media Concacaf

Alajuelense dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 al vencer 3-1 a Diriangén en Nicaragua y mantenerse con puntaje perfecto tras las dos primeras jornadas. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la euforia, el entrenador Ismael Rescalvo prefirió enviar un mensaje de calma y aseguró que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar.

El técnico español valoró especialmente la reacción de sus futbolistas después de comenzar el partido en desventaja apenas a los dos minutos. Para Rescalvo, esa capacidad para sobreponerse a un inicio complicado fue una de las principales virtudes que mostró la Liga en un escenario siempre exigente.

“Una sensación positiva porque creo que merecíamos un partido redondo desde el inicio. A pesar de que se puso con dificultad con ese gol al minuto dos del equipo rival, el equipo se repuso, tuvimos la capacidad de resistir ese gol y a partir de ahí crecer en el partido”, explicó en conferencia de prensa. Aunque se mostró satisfecho por el resultado, el estratega dejó claro que el objetivo es mantener los pies sobre la tierra y seguir evolucionando.

“Conseguimos una merecida e importante victoria en un estadio siempre difícil. Seguimos en crecimiento, tenemos que valorar la victoria de hoy, pero que nos mantenga los pies en el suelo y seguir corrigiendo algunos aspectos y fortaleciendo también el juego de equipo”, afirmó.

📹 Resumen del partido



Diriangén FC 🆚 LD Alajuelense pic.twitter.com/VqekfOlapu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 5, 2026

Rescalvo destacó el funcionamiento ofensivo de Alajuelense, resaltando que el equipo encontró mejores caminos para atacar, generó numerosas ocasiones de gol e incluso consideró que el marcador pudo ser aún más amplio. También elogió la actuación del arquero Washington Ortega, cuyas intervenciones fueron determinantes para sostener la ventaja en los momentos de mayor presión del conjunto nicaragüense.

Uno de los aspectos que más satisfacción le generó fue la respuesta del plantel ante la adversidad y el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco. “También creo que fue importante la aportación de los chicos que entraron en el segundo tiempo y que nos dieron un aire fresco al equipo. Nos dieron mucha energía para seguir presionando en zona rival y estoy muy orgulloso de los futbolistas“, comentó.

Finalmente, el entrenador reconoció que la presentación en Nicaragua fue la más completa desde que asumió el cargo. Según explicó, el equipo mostró una mayor capacidad para controlar la pelota, ser vertical y aprovechar los espacios, algo que venían trabajando desde semanas atrás. “Ha sido el partido más redondo, más completo que el equipo hizo, en una cancha complicada y sin duda que seguimos en esa evolución como equipo“, concluyó.

Con seis puntos de seis posibles, Alajuelense se consolidó como líder del Grupo A y quedó muy bien encaminado hacia los cuartos de final. No obstante, el mensaje de Rescalvo fue claro: el buen momento debe servir como impulso, pero no como motivo para relajarse en un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

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