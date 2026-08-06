Saprissa vs Alianza, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 2, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Saprissa y Alianza por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

Saprissa Alianza, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al partido entre Saprissa y Alianza FC de Panamá, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026! El encuentro puede marcar el rumbo del Grupo C, ya que los costarricenses buscan consolidarse en la cima de la zona, mientras que el conjunto panameño hará su estreno en el torneo con la intención de comenzar sumando.

Saprissa afronta este compromiso después de iniciar la Copa Centroamericana con una victoria por 2-1 frente a UMECIT. El equipo dirigido por Hernán Medford también atraviesa un buen presente en el ámbito local, donde enlazó triunfos ante Pérez Zeledón y San Carlos en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Con ese impulso, los Morados intentarán aprovechar la localía para acercarse a la clasificación a la siguiente fase.

Alianza FC disputará su primer encuentro en esta edición del certamen tras haber quedado libre en la jornada inaugural. El equipo dirigido por Jair Palacios llega con confianza luego de vencer 1-0 a Árabe Unido en la liga panameña, resultado que dejó atrás el empate sin goles frente a UMECIT en el debut del campeonato local. Ahora buscará trasladar ese rendimiento al plano internacional para intentar sorprender a uno de los candidatos del grupo.

Transmisión en vivo del partido entre Saprissa vs Alianza | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Saprissa vs Alianza y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 5 de agosto?

El encuentro entre Saprissa y Alianza se disputará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Panamá. Además, el partido entre Saprissa y Alianza se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Saprissa vs Alianza, al momento: así salen al partido de hoy

Alianza no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026 mientras que Saprissa no podrá contar con Luis Paradela, expulsado en el partido ante UMECIT. Se estima que Hernán Medford y Jair Palacios no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Saprissa : Abraham Madriz; Samir Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Sebastián Acuña; Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Bancy Hernández. DT : Hernán Medford.

: Abraham Madriz; Samir Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Sebastián Acuña; Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Bancy Hernández. : Hernán Medford. Alianza: Jean Ambuila; Adolfo Machado, Jhon Marquinez, Yeison Ortega, Denzel Spencer; Reyniel Perdomo, David Carvajal, Gilberto Rangel, Daniel Vargas; Alvin Mendoza y Ansony Frías. DT: Jair Palacios

Últimos resultados y antecedentes del Saprissa vs Alianza

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Saprissa y Alianza a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Saprissa vs Alianza

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Saprissa y Alianza todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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